Дмитрий Кулеба показал в кадре любовную историю с новой избранницей

За закрытой дверью они не государственный деятель и известная издательница, а просто Дима и Света. И очаровательный Марик!

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Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая показали свою love story / коллаж: Главред, фото: instagram.com/elinecka_julia

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба строит серьезные отношения с пиарщицей и соучредителем издательства "Книголав" Светланой Павелецкой. Вместе пара воспитывает очаровательного французского бульдога Марика, который был спасен из оккупированного Мариуполя.

В отношениях влюбленных для общественности остается множество белых пятен, которые едва ли когда-либо будут заполнены. Однако известно, что пара сблизилась еще до официального развода Кулебы. Сейчас они живут вместе.

На странице известного фотографа Юлии Елинецкой в Instagram появилась фотосессия в стиле love story, главными героями которой стали Дмитрий, Светлана и Марик. "История про любовь", - подписала снимки фотограф.

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Пара позировала у себя дома босиком и в простых нарядах: Павелецкая в свободной белой сорочке и черный леггинсах, Кулеба - в песочном лонгсливе и джинсах. Марик сверкал своим очарованием а-ля натюрель.

В комментариях к фото женщины пишут про свою добрую зависть Светлане, а Дмитрия поздравляют с новообретенным счастьем, ведь в кадре пара выглядит по-настоящему влюбленной.

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