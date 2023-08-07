"Отдам тебе свое сердечко": ONUKA показала прелестные фото с новорожденной дочкой

Известная украинская певица и солистка фолнтроник-группы ONUKA Наталья Жижченко показала фанатам крайне милые фото с новорожденной дочерью Линой и 3-летним сыном Сашей ‒ от брака с продюсером и музыкантом Манекеном (Евгением Филатовым). Снимки артистка выложила на свою страницу в Instagram.
На кадрах певица позирует с сыном и маленькой дочкой. Также она показала отдельные фотографии детей.
На одной из фотографий Наталья кормит дочурку на фоне прекрасного пейзажа – в поле со зрелой пшеницей.
"А я отдам тебе свое сердечко (с) или немного Северщины", – подписала фото исполнительница.
Напомним, ранее, в 2020 году, фронтвумен Onuka Наталья Жижченко родила сына, которого назвали Саша. Об этом она похвасталась в своем Instagram, опубликовав фото до родов. "Сьогодні нас вже четверо", - написала она, имея ввиду еще одного члена семья - собачку.
Ранее также Ната Жижченко, которую большинство людей знает как Onuka, рассказала, что у нее была страшная депрессия, и она не хотела заводить детей.
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