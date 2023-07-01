Популярная украинская певица тайком стала мамой во второй раз

ONUKA уже воспитывает мальчика со своим мужем, музыкальным продюсером.

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Onuka не стала афишировать свое положение / УНИАН

Певица Ната Жижченко (ONUKA), нежданно негаданно стала мамой во второй раз.

На своей странице в Instagram певица поделилась фотографией крохотной ручки. Никто не знал о беременности звезды.

У пары - Жижченко и ее мужа, музыкального продюсера Евгения Филатова родилась дочка Лина. Когда именно были роды - певица не уточнила.

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"Я так и думала, но все стеснялась спросить", - поздравила певицу Джамала.

Теперь у пары есть мальчик и девочка / Instagram/ONUKA

"Поздравляю", - лаконично отметился Монатик.

Напомним, ранее фронтвумен Onuka Наталья Жижченко родила сына, которого назвали Саша. Об этом она похвасталась в своем Instagram, опубликовав фото до родов. "Сьогодні нас вже четверо", - написала она, имея ввиду еще одного члена семья - собачку.

Ранее также Ната Жижченко, которую большинство людей знает как Onuka, рассказала, что у нее была страшная депрессия, и она не хотела заводить детей.

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