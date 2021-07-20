Анатолий Анатолич стал папой третий раз - трогательное фото и имя его сына

Анатолий Анатолич / instagram.com/anatoliyanatolich/

Анатолий Анатолич показал, что его жена родила ему третьего ребенка в сети популярных роддомов Исида.

Третий ребенок звездных супругов родился в среду, 20 июля.

Он рассказал в своем Instagram, что отправился на роды чуть ли не посреди ночи во время репетиции праздничного мероприятия на День Независимости Украины.

"В первых строках своего письма спешу сообщить, что мы с Юлой стали родителями в третий раз.Сегодня, 20 июля, в 13:13 с весом 4060 кг и ростом 55 см у нас появился сын Нил! Красивый, хороший, предвкушаю – умный и с хорошим чувством юмора", - рассказал Аноталий.

Он впервые присутствовал на родах, и признался, что это невероятно сложно, прекрасно, тяжело, фантастически и ещё куча других эпитетов.

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"Юла, ты такая сильная! Я подозревал, но теперь знаю точно. О том, какая ты ещё, я постоянно тебе напоминаю, а вот сегодня окончательно убедился ещё и в этом. Спасибо партнерским родам", - добавил он.

Он признался, что ему просто не дали паниковать во время родов.

"У меня теперь сын, нужно научиться привыкать к этому состоянию и принять, что нас теперь много. Уже пятеро. Это чуть больше, чем в Boyzone, но ещё чуть меньше, чем в BTS.Короче, пока все очень нра", - резюмировал он.

На личной странице в инстаграме Юлия объяснила, почему назвали сына необычным именем Нил. Они рассматривали только те имена, в которых есть буква "л", как у каждого члена их семьи. Супруги остановились именно на этом, ведь оно означает "чемпион".

"Мы долго думали, как назвать сына, и выбрали имя, которое полностью отражает внутренний мир нашей семьи. Мы выбирали короткое международное имя, сильное, с прекрасным значением и характеристиками. Когда мы увидели сына, убедились, что по-другому его назвать просто нельзя", – рассказала жена Анатолича.