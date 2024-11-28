Одно лицо с мамой: сын Фриске совершил редкий выход в свет

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- На кого похож сын Жанны Фриске
- Чем он сейчас занят
Маленький сын умершей российской звезды Жанны Фриске, который как две капли воды похож на свою маму, появился на публичном мероприятии.
Как пишет российское пропагандистское издание Стархит, сын Жанны Фриске стал героем нового сезона сериала "Плакса".
По сюжету, его отец Дмитрий Шепелев является ведущим музыкального конкурса, в котором участвуют школьники. В том числе и его сын Платон.
Мальчик становится точной копией своей покойной мамы - Жанны Фриске.
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Отметим, как ранее писал Главред, недавно умерла двоюродная сестра Жанны Фриске Татьяна от рака, с которым она боролась с 2022 года.
А также ранее отец Жанны Фриске рассказал про сильные приступы, которые могли сломать позвоночник певицы. Певица могла потерять сознание от головной боли, а из-за ужасных ломок ее посоветовали привязывать к кровати.
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Кто такая Жанна Фриске?
Жанна Фриске - российская актриса ("О чем говорят мужчины", "Ночной Дозор", "Дневной Дозор"), певица, ведущая. Бывшая участница группы "Блестящие". В 2015 году в возрасте 40 лет скончалась от глиобластомы (неоперабельной опухоли головного мозга).
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