Трудно узнать: появилось последнее семейное фото Жанны Фриске

Наталья Фриске поделилась архивным фото.

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Жанну Фриске было не узнать перед ее смертью / коллаж: Главред, фото: vk.com/jf_fj

Сестра российской певицы Жанны Фриске, которая долгое время боролась с онкологией, но умерла в 2015 году, Наталья Фриске показала поклонникам последнее семейное фото с артисткой.

На своей странице в соцсетях Наталья опубликовала соответствующий снимок, но подписи не оставила.

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На фото запечатлена прогулка по пляжу, на которой Наталья была вместе со своей семьёй: матерью, сестрой и племянником Платоном. Жанна, судя по снимку, везла коляску сына, была одета в белый свитер, коричневую жилетку и с завязанным белым шарфом на голове. Трудно не заметить, как химиотерапия изменила внешность певицы.

Жанна Фриске с семьей / фото: скрин instagram.com/friske_natalia/

Кто такая Жанна Фриске? Жанна Фриске - российская актриса ("О чем говорят мужчины", "Ночной Дозор", "Дневной Дозор"), певица, ведущая. Бывшая участница группы "Блестящие". В 2015 году в возрасте 40 лет скончалась от глиобластомы (неоперабельной опухоли головного мозга).

Жанна Фриске - последние новости по теме

Отметим, недавно умерла двоюродная сестра Жанны Фриске Татьяна от рака, с которым она боролась с 2022 года. Родная сестра певицы рассказывала о состоянии больной родственницы.

А также ранее отец Жанны Фриске рассказал про сильные приступы, которые могли сломать позвоночник певицы. Певица могла потерять сознание от головной боли, а из-за ужасных ломок ее посоветовали привязывать к кровати.

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