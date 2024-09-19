УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Трудно узнать: появилось последнее семейное фото Жанны Фриске

Элина Чигис
19 сентября 2024, 12:02
92
Наталья Фриске поделилась архивным фото.
Жанна Фриске
Жанну Фриске было не узнать перед ее смертью / коллаж: Главред, фото: vk.com/jf_fj

Сестра российской певицы Жанны Фриске, которая долгое время боролась с онкологией, но умерла в 2015 году, Наталья Фриске показала поклонникам последнее семейное фото с артисткой.

На своей странице в соцсетях Наталья опубликовала соответствующий снимок, но подписи не оставила.

видео дня

На фото запечатлена прогулка по пляжу, на которой Наталья была вместе со своей семьёй: матерью, сестрой и племянником Платоном. Жанна, судя по снимку, везла коляску сына, была одета в белый свитер, коричневую жилетку и с завязанным белым шарфом на голове. Трудно не заметить, как химиотерапия изменила внешность певицы.

Жанна Фриске с семьей
Жанна Фриске с семьей / фото: скрин instagram.com/friske_natalia/

Кто такая Жанна Фриске?

Жанна Фриске - российская актриса ("О чем говорят мужчины", "Ночной Дозор", "Дневной Дозор"), певица, ведущая. Бывшая участница группы "Блестящие". В 2015 году в возрасте 40 лет скончалась от глиобластомы (неоперабельной опухоли головного мозга).

Жанна Фриске - последние новости по теме

Отметим, недавно умерла двоюродная сестра Жанны Фриске Татьяна от рака, с которым она боролась с 2022 года. Родная сестра певицы рассказывала о состоянии больной родственницы.

А также ранее отец Жанны Фриске рассказал про сильные приступы, которые могли сломать позвоночник певицы. Певица могла потерять сознание от головной боли, а из-за ужасных ломок ее посоветовали привязывать к кровати.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Жанна Фриске новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

В России давят на Путина: врага может ждать новая волна мобилизации - WSJ

В России давят на Путина: врага может ждать новая волна мобилизации - WSJ

12:40 Мир
В НАТО выдали странное заявление, почему к ним залетают дроны РФ - Defense Express

В НАТО выдали странное заявление, почему к ним залетают дроны РФ - Defense Express

12:27 Мир
И хочется, и колется: проведет ли Путин ядерные испытания?

И хочется, и колется: проведет ли Путин ядерные испытания?

12:00 Аналитика
Все главные новости
Реклама

Популярное

Температура упадет до нуля: какой регион Украины накроют заморозки 69797

Температура упадет до нуля: какой регион Украины накроют заморозки

Влупит мороз и грозовой дождь: в какие регионы придет сильное похолодание 50600

Влупит мороз и грозовой дождь: в какие регионы придет сильное похолодание

Топ-3 знака зодиака, для которых эта осень будет самой счастливой в жизни 30523

Топ-3 знака зодиака, для которых эта осень будет самой счастливой в жизни

Не фрукт и не ягода: чем на самом деле является дыня и арбуз - неожиданный ответ 27597

Не фрукт и не ягода: чем на самом деле является дыня и арбуз - неожиданный ответ

Последние новости

12:40

В России давят на Путина: врага может ждать новая волна мобилизации - WSJ

12:39

Растения, которые не боятся холода: топ-7 морозостойких цветов для сада

12:27

В НАТО выдали странное заявление, почему к ним залетают дроны РФ - Defense Express

12:02

Трудно узнать: появилось последнее семейное фото Жанны Фриске

12:00

И хочется, и колется: проведет ли Путин ядерные испытания?

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:52

"Реалистичная цель": в ЕС назвали сроки вступления Украины в Евросоюз

11:48

При поддержке "оси зла" Россия будет готова к войне с НАТО уже к 2030 году - прогноз

11:37

Не могли решить даже родители: задача для 7-летних детей "порвала" Сеть

11:12

Польша может давить на Киев через ЕС: СМИ узнали, чего хочет Варшава

Реклама
11:06

Китайский гороскоп на завтра 20 сентября: Козлам - препятствия, Свиньям - стресс

11:00

В Польше хотят "передать" Крым, но не Украине: странное предложение главы МИД

10:53

РФ начала активное наступление: военный раскрыл тяжелую ситуацию на Купянском направлении

10:45

Индия передает Украине снаряды несмотря на протесты Москвы - Reuters

10:33

Пользователи "Киевстар" массово жалуются на сбой в сети: что известноФото

10:33

Скандальная блогерша Верба со сложностями родила первенца

10:31

Доставали 6 пожарников: женщина обнаружила странную находку в машине

10:09

Сбежал прямо "из-под носа" следствия: депутата Одарченко объявили в розыск

10:03

"Какая-то дичь": Никита Пресняков взбесился и высказался о россиянах

09:44

"Убита горем": бывшая жена Кличко раскрыла подробности смерти родного брата

09:43

Субсидии на коммуналку на стоп: кого из украинцев лишат льгот

Реклама
09:40

Атака на Торопец стала переломным моментом: в Forbes назвали худший сценарий для РФ

09:37

Удар ракетой или реактивным дроном: чем взорвали арсенал РФ в Торопцах – СМИ

09:35

Запасов хватило бы на полтора года войны: в ВСУ рассказали об ударе по арсеналу в ТоропцеФото

09:08

Путинисты Наташа Королева и Тарзан пытались избавится от невестки-стриптизерши - росСМИ

09:00

Территории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах Запада

08:45

На Украину летело 46 воздушных целей: сколько ракет и дронов уничтожила ПВО

08:40

В прямом бою с врагом погиб командир спецназа Евгений Лемешенко

08:37

РФ продвинулась у пяти населенных пунктов: в DeepState назвали направления

08:30

ВСУ расширили плацдарм на Курщине, а РФ продвигается на другом горячем направлении

08:00

Три сценария ядерных испытаний Путинамнение

07:50

Зеленский в США встретится с Харрис и Трампом: о чем будут говорить

07:41

"От тел ничего не осталось": в РФ пишут о десятках жертв на складах в Торопце

06:50

РФ дважды за ночь обстреляла Харьков: оккупанты ударили по городу тремя КАБами

06:35

Только гений найдет ключ за 7 секунд: загадка, которая затмит своей сложностью

06:10

Выборы в США и миграция: что ждет мирмнение

05:48

Гороскоп на завтра 20 сентября: Овнам - райский период, Скорпионам - большие перемены

05:15

Мало кто догадывается: что означает оранжевая точка на экране телефона

04:45

У РФ другой приоритет: аналитик сказал, почему Путин не спешит отбивать Курщину

04:06

РФ готовит масштабный удар по Украине: ВСУ оттягивают время до прибытия ПВО

03:32

Захват Курчатова и Курской АЭС: Рустамзаде оценил шансы ВСУ

Реклама
03:00

Молодец среди овец, а среди собачек найти овцу трудно: суперовая головоломка

02:30

Известная украинская актриса рассказала, готова ли служить на фронте

01:30

Арсенал ГРАУ взлетел на воздух: чем взорвали склады РФ в Торопце – мнение

00:05

РФ перешла в оборону на Харьковщине: оккупантов отрезали от логистики - ВСУ

18 сентября, среда
23:22

Звезда "Киборгов" впервые подтвердил новый роман и показал молодую избранницу

23:08

Цифры впечатляют: сколько "Шахедов" и ракет производит РФ в месяц - Forbes

22:47

Связь даже во время длительных отключений: что придумали в Верховной Раде

22:33

Россия ударила по Сумах авиабомбами: в городе пропал свет, проблемы с водой

22:28

Почему в Украине ставят кресты на въезде в город

22:06

"Есть важный результат": Зеленский высказался об ударе по складу в РФ

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять