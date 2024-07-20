"Мне прописали смерть": друг Фриске опубликовал последнее откровение звезды о материнстве

Артистка пожалела о своем самом судьбоносном решении.

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Жанна Фриске жалела о своем решении/ коллаж: Главред, фото: kino-teatr.ru

Российские пропагандистские СМИ опубликовали одно из последних откровений умершей певицы Жанны Фриске.

Как пишет издание 7 дней, ими в свое время поделился ее близкий друг и биограф Геннадий Куркин. Он представил отрывок из книги "Блестка".

"Сильно уставать я начала сразу после родов: стоять, лежать, думать, все было мучительно тяжело, через силу. Я чувствовала, как с тонким присвистом с каждым выдохом выходит из меня жизнь; мы отправились к врачам, чтобы рассеять сомнения. И нам это вполне удалось - сомнений не осталось, мне прописали скорую и неминуемую смерть... "- пишет автор от имени Жанны.

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По словам певицы, если бы она знала, что роды вызовут такие последствия она бы не рожала совсем.

"Сейчас сидела бы у океана и пила Розе из горла, и смеялась бы над тонущим американским солнцем... А вообще, я хотела бы выучить французский, заняться любовью в примерочной магазина, тратить деньги не раздумывая, зная, что заработаю еще, и, покачивая босоножкой на пальцах ноги, влюблять в себя одним взглядом. Но на то время я окончательно ослепну, впаду в кому и 15 июня 2015 года уйду из жизни", - передает автор мысли Жанны Фриске.

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Отметим, недавно умерла двоюродная сестра Жанны Фриске Татьяна от рака, с которым она боролась с 2022 года. Родная сестра певицы рассказывала о состоянии больной родственницы.

А также ранее отец Жанны Фриске рассказал про сильные приступы, которые могли сломать позвоночник певицы. Певица могла потерять сознание от головной боли, а из-за ужасных ломок ее посоветовали привязывать к кровати.

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