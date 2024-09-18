Копия Жанна: сын Фриске дебютировал в кино

Маленький сын умершей российской звезды Жанны Фриске, который как две капли воды похож на свою маму, снялся в кино.
Как пишут российские пропагандистские СМИ, Платон Шепелев снялся в одном из российских сериалов. Как пишут они, ранее Шепелев пытался прятать своего сына от всеобщего внимания и популярности.
Продюсером фильма выступил бывший солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков. "Для мальчика это был первый опыт съёмок в сериале. Так же, как и для моего сына Мирона", - рассказал Жуков.
Кто такая Жанна Фриске?
Жанна Фриске - российская актриса ("О чем говорят мужчины", "Ночной Дозор", "Дневной Дозор"), певица, ведущая. Бывшая участница группы "Блестящие". В 2015 году в возрасте 40 лет скончалась от глиобластомы (неоперабельной опухоли головного мозга).
Кроме того, известно, что мальчик серьезно занимается музыкой и играет на гитаре.
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Отметим, недавно умерла двоюродная сестра Жанны Фриске Татьяна от рака, с которым она боролась с 2022 года.
А также ранее отец Жанны Фриске рассказал про сильные приступы, которые могли сломать позвоночник певицы. Певица могла потерять сознание от головной боли, а из-за ужасных ломок ее посоветовали привязывать к кровати.
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