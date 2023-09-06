Проткнули сердце: Шварценеггер рассказал, как был в шаге от смерти

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер решился на откровенность.

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Шварценеггер был на волоске от смерти / фото Главред, коллаж ua.depositphotos.com/

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер рассказал о своем околосмертном опыте на операционном столе.

По словам актера, которого цитирует издание Page Six, он помнит, как ему сделали третью операцию на открытом сердце, которая была всего несколько лет назад, незадолго до того, как начали снимать "Терминатора 6".

"Я действительно волновался. Я проснулся, и внезапно врачи оказались передо мной и сказали: "Очень жаль, но все прошло не так, как мы планировали", - делится он воспоминаниями.

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76-летний мужчина объяснил, что то, что должно было быть простой неинвазивной процедурой, стало более сложным, когда его медицинская команда "допустила ошибку и проткнула стенку сердца".

Шварценеггер добавил, что им "пришлось вскрыть его очень быстро, чтобы спасти жизнь" из-за внутреннего кровотечения.

Несмотря на неудачу, бывший губернатор Калифорнии был полон решимости как можно скорее встать на ноги.

"Суть в том, что вы не можете повернуть время вспять. Это была катастрофа. Я оказался в центре катастрофы", — сказал он.

Напомним, ранее Арнольд Шварценеггер вместе со своей подругой Хизер Миллиган приехал на тренировку на велосипедах и порадовал фанатов. Шварценеггер катил по улицам Лос-Анджелеса к пляжу в черных спортивных шортах, серой футболке США и черных кроссовках (и в огромных зеркальных солнцезащитных очках). Миллиган тоже решила выбрать спортивный наряд.

Ранее также Арнольд Шварценеггер признался, что сначала Терминатора должен был играть не он. И рассекретил, кому должна была добраться эта ролью.

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