Пэрис Хилтон показала лицо семимесячного сына

Назло хейтерам, которые утверждают, что Феникс для светской львицы лишь аксессуар, Хилтон наслаждается ролью мамы.

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Пэрис Хилтон показала, как выглядит Феникс Хилтон Реум сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com/parishilton

Фениксу Бэррону Хилтону Реуму скоро исполнится восемь месяцев, а он уже один из самых богатых детей в мире, ведь его родители - светская львица и наследница бизнес-империи Хилтонов Пэрис Хилтон и успешный бизнесмен Картер Реум.

Малышу Фениксу повезло еще в одном - растет он настоящим симпатягой. 42-летняя Пэрис, которая с детства привыкла получать все на золотом блюдце, долгое время не могла стать мамой. И пусть сына ей подарила суррогатная мать, своим единственным отпрыском она неимоверно гордится.

Хилтон пренебрегает суевериями, и уверенно показывает крошку-Феникса всему миру. Так недавно на ее странице в Instagram появились нежные фото с сыном, на которых можно рассмотреть его личико.

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Вместе они отметили первый День труда мальчика (национальный праздник в США, который отмечают в первый понедельник сентября - прим. редактора). Мама с сыном поплавала в бассейне: Хилтон в черном цельном купальнике нежно поддерживала Феникса в купальном костюме и очаровательной панамке.

Пэрис Хилтон показала, как выглядит Феникс Хилтон Реум сейчас / instagram.com/parishilton

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