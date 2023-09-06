Пэрис Хилтон показала лицо семимесячного сына

Фениксу Бэррону Хилтону Реуму скоро исполнится восемь месяцев, а он уже один из самых богатых детей в мире, ведь его родители - светская львица и наследница бизнес-империи Хилтонов Пэрис Хилтон и успешный бизнесмен Картер Реум.
Малышу Фениксу повезло еще в одном - растет он настоящим симпатягой. 42-летняя Пэрис, которая с детства привыкла получать все на золотом блюдце, долгое время не могла стать мамой. И пусть сына ей подарила суррогатная мать, своим единственным отпрыском она неимоверно гордится.
Хилтон пренебрегает суевериями, и уверенно показывает крошку-Феникса всему миру. Так недавно на ее странице в Instagram появились нежные фото с сыном, на которых можно рассмотреть его личико.
Вместе они отметили первый День труда мальчика (национальный праздник в США, который отмечают в первый понедельник сентября - прим. редактора). Мама с сыном поплавала в бассейне: Хилтон в черном цельном купальнике нежно поддерживала Феникса в купальном костюме и очаровательной панамке.
Ранее экс-жена украинского актера Константина Войтенко, танцовщица Валентина Маринина, обвинила его в домашнем насилии. Она назвала бывшего мужа нарциссом и тираном с расстройством психики.
Также стало известно, что британская актриса Софи Тернер, звезда Игры престолов, разводится с мужем после 4 лет брака. От Джо Джонаса у Сансы Старк двое малолетних детей.
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