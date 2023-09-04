Звезда Игры престолов разводится с мужем после 4 лет брака - СМИ

Джо Джонас решил расстаться с Софи Тернер из-за их общих детей.

https://stars.glavred.info/zvezda-igry-prestolov-razvoditsya-s-muzhem-posle-4-let-braka-smi-10498144.html Ссылка скопирована

Софи Тернер и Джо Джонас разводятся / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sophiet

Британская актриса Софи Тернер и американский певец Джо Джонас собираются разводиться спустя 4 года официального брака. Об этом сообщили инсайдеры из близкого окружения пары изданию TMZ.

За идеальной картинкой в социальных сетях, утверждает источник, уже полгода прячется кризис в семье артистов. Инициатором разрыва якобы стал Джонас, который устал в одиночку воспитывать двоих малолетних дочерей, которые появились в браке с Тернер. Джо заботится о них даже во время концертных туров, в то время как Софи, по слухам, не рвется помогать ему.

Певец уже получил консультацию у адвокатов по бракоразводным процессам, и пара готовится продать свой особняк в Майами, который они приобрели лишь год назад.

видео дня

Что на самом деле происходит в семье Тернер и Джонаса, достоверно неизвестно никому - супруги не дают официальных комментариев на этот счет. Известно лишь, что папарацци в последнее время "ловят" Софи и Джо отдельно друг от друга и без обручальных колец.

Софи Тернер и Джо Джоонас поженились в 2019 году, через два с половиной года отношений. В браке родились две дочери - в 2020 и 2022 году.

Ранее итальянская актриса и модель Моника Беллуччи впервые рассказала о романе с Тимом Бертоном. В интервью для престижного глянца она призналась в своих чувствах к режиссеру и его творениям.

Также стало известно, что Адель стало плохо во время концерта в Лас-Вегасе. Певицу нашли без сознания за кулисами. Она упала в обморок из-за боли от обострения давней болезни.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.