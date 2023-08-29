Нашли на полу без сознания: Адель стало плохо во время концерта

Концерт Адель в Лас-Вегасе пришлось прервать из-за плохого самочувствия певицы.

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Адель потеряла сознание во время концерта в Лас-Вегасе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/adele

Английская певица Адель известна своим мощным голосом и яркой манерой исполнения. На данный момент она считается одной из самых успешных певиц нашего времени.

Меж тем мало кто знает, какую цену приходится платить артистке за такую славу. Так она рассказала изданию The Sun, что во время одного из ее недавних концертов в Лас-Вегасе Адель потеряла сознание от боли.

Ее команда, взволнованная длительным отсутствием звезды, обнаружила ее за кулисами лежащей на полу. Певицу привели в чувство и сделали небольшой перерыв в выступлении, чтобы она восстановила силы. Адель утверждает, что причиной ее плохого самочувствия стал радикулит, который донимает ее уже достаточно давно.

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Также 35-летняя артистка отметила, что хроническая боль преследует ее большую часть ее взрослой жизни. К неприятным ощущениям в спине могут привести как стресс и переутомление, так и неудачная поза. На сцене Адель переносит вес тела то на одну ногу, то на другую, чтобы избежать обострения.

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