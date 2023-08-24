Вот это подарок: голливудские звезды поразили знанием украинского языка

День независимости Украины - особый праздник не только для каждого украинца. За полтора года полномасштабной войны наша страна стала символом благородной борьбы за демократичную свободу и ценности. Их на благотворительной платформе UNITED24 поддерживают и популяризируют звезды с мировым именем.
Так ко Дню независимости на официальных страницах организации в социальных сетях появилось необычное поздравление: голливудские знаменитости на украинском языке рассказали легендарное стихотворение Владимира Николаевича Сосюры "Любіть Україну".
Поэт за свое произведение, написанное в 1944 году, был подвержен травле, так как советская цензура углядела в милых каждому украинцу строчках "буржуазный национализм". Сегодня же стих - квинтэссенция любви к Украине и ее народу.
Стихотворение Сосюры прочитали актер Марк Стронг, актеры украинского происхождения Лев Шрайбер, Кэтрин Винник, Иванна Сахно, Миша Коллинз, историк Тимоти Снайдер, астронавт Скотт Келли, режиссер Мишель Азанавичус, боксер Александр Усик и футболист Андрей Шевченко.
Смотрите видеопоздравление от всемирно известных знаменитостей с Днем независимости на украинском языке:
Ранее лидер рок-группы O. Torvald Женя Галич, который сейчас служит в ВСУ, жестко высказался о мужчинах, сбежавших из Украины во время полномасштабной войны.
Также актер Миша Коллинз загадал необычное желание на свой День рождения - украинская звезда Сверхъестественного собирает донаты на разминирование Украины.
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