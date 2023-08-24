Вот это подарок: голливудские звезды поразили знанием украинского языка

Стих "Любіть Україну" в исполнении мировых знаменитостей зазвучал, как прекрасная ода украинской государственности.

https://stars.glavred.info/vot-eto-podarok-gollivudskie-zvezdy-porazili-znaniem-ukrainskogo-yazyka-10495468.html Ссылка скопирована

Голливудские звезды поздравили Украину с Днем независимости на украинском языке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/katherynwinnick, instagram.com/mrmarkstrong, instagram.com/lievschreiber

День независимости Украины - особый праздник не только для каждого украинца. За полтора года полномасштабной войны наша страна стала символом благородной борьбы за демократичную свободу и ценности. Их на благотворительной платформе UNITED24 поддерживают и популяризируют звезды с мировым именем.

Так ко Дню независимости на официальных страницах организации в социальных сетях появилось необычное поздравление: голливудские знаменитости на украинском языке рассказали легендарное стихотворение Владимира Николаевича Сосюры "Любіть Україну".

Поэт за свое произведение, написанное в 1944 году, был подвержен травле, так как советская цензура углядела в милых каждому украинцу строчках "буржуазный национализм". Сегодня же стих - квинтэссенция любви к Украине и ее народу.

видео дня

Стихотворение Сосюры прочитали актер Марк Стронг, актеры украинского происхождения Лев Шрайбер, Кэтрин Винник, Иванна Сахно, Миша Коллинз, историк Тимоти Снайдер, астронавт Скотт Келли, режиссер Мишель Азанавичус, боксер Александр Усик и футболист Андрей Шевченко.

Смотрите видеопоздравление от всемирно известных знаменитостей с Днем независимости на украинском языке:

Ранее лидер рок-группы O. Torvald Женя Галич, который сейчас служит в ВСУ, жестко высказался о мужчинах, сбежавших из Украины во время полномасштабной войны.

Также актер Миша Коллинз загадал необычное желание на свой День рождения - украинская звезда Сверхъестественного собирает донаты на разминирование Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.