Украинская звезда Сверхъестественного собирает донаты на разминирование Украины

Миша Коллинз в короне и с флагом Украины загадал на свой День рождения необычное желание.

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Миша Коллинз призвал донатить на разминирование украинской земли / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha

Американский актер Миша Коллинз в сериале "Сверхъестественное" сыграл ангела-хранителя. Свою роль артист старается воплотить и в реальной жизни.

Коллинз имеет украинские корни, он давно интересуется украинской культурой и не один раз посещал нашу страну. Во время полномасштабной войны Миша стал амбассадором платформы United24. Своим направлением он выбрал гуманитарное разминирование.

Свои страницы в социальных сетях актер использует теперь не только для личных фото и анонсов новых лент с его участием, но и для сбора средств для очищения Украины от снарядов страны-оккупанта. К примеру, Коллинз, который на днях отпраздновал свое 49-летие, воспользовался случаем, и попросил на своей странице в Instagram вместо подарков отправлять донаты на помощь простым украинцам.

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"Сегодня мой день рождения. Обычно я стараюсь не придавать этому значения, но я понял, чего я хочу на свой день рождения... Я был бы рад, если бы вы сделали свой вклад в разминирование, чтобы помочь спасти мирных жителей Украины. Это неотложный и очень эффективный способ потратить несколько долларов", - обратился "Кастиэль" к поклонникам.

Миша Коллинз призвал донатить на разминирование украинской земли / instagram.com/misha

Ранее украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина показала встречу мужа с сыном. Тимур Хромаев защищает нашу страну от оккупанта, и увидел маленького Сашу лишь третий раз за время полномасштабной войны.

Также Лайма Вайкуле рассказала, почему София Ротару не приехала на ее фестиваль в Юрмале, средства с которого были переданы в Украину на благотворительность.

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