Ей никто не нужен: Вайкуле рассказала, почему Ротару не приехала на ее фестиваль

Лайма Вайкуле пояснила, почему София Ротару не приехала выступить на ее фестиваль.

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Вайкуле и Ротару остаются в прекрасных отношениях / Коллаж Главред, фото Instagram/laima_vaikule_official, sofiarotaru_official

Латышская певица Лайма Вайкуле, которая недавно провела в Юрмале свой фестиваль, на который, кстати, пригласила украинских звезд, рассказала о своих отношениях с певицей Софией Ротару.

К слову, Ротару не высказывалась и не делала громких заявлений относительно нападения России на Украину, между тем, когда Россия обстреливает мирные украинские города, Ротару делает посты о них в социальных сетях и скорбит вместе со всем украинским народом.

По информации пропагандистского издания Стархит, Лайма Вайкуле приглашала выступить на своем фестивале и Софию Ротару. Однако артистка не приехала.

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"Писали всякую глупость про нас с Софой, мол, плохие у нас отношения. Нет причин для таких разговоров. Я знаю, что она в безопасности, и этого достаточно для меня. Если она захочет, то всегда может позвонить, а я не люблю навязываться. Придет время, надеюсь, и Софа приедет к нам, если захочет", — сказала 69-летняя артистка в недавнем интервью.

Вайкуле также добавила, что очень любит Софию Ротару. "Она окружена семьей, и она в ней живет. Ей, мне так показалось, никто не нужен, кроме семьи. Поэтому у нас нет такого, чтобы мы звонили друг другу каждый день. Мы говорили с ней. У нас достаточно близкие отношения — я много чего знаю о ней, а она обо мне", — говорила артистка.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле в завуалированной форме раскрыла позицию своего коллеги, другого легендарного эстрадного певца Валерия Леонтьева по поводу полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины.

Также певица рассекретила, где прячется Вера Брежнева - фанаты бывшей ВИАГры обеспокоены тем, что она и ее семья исчезли из информационного пространства.

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