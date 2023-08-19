"Мое сердце рвется на части": Ефросинина показала встречу мужа с сыном

Маша Ефросинина показала, как сильно ее сын Саша скучает за своим отцом.

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Маша Ефросинина показала встречу отца и сына / Коллаж Главред, фото Instagram/mashaefrosinina

Украинская ведущая, волонтер и общественная деятельница Маша Ефросинина поделилась трогательным видео, как ее сын встречает папу Тимура Хромаева, который защищает Украину от России.

Соответствующим постом телеведущая поделилась на своей странице в Instagram.

В посте, Ефросинина показывает, как ее сын Саша открывает дверь и удивляется - ведь за ней оказывается его папа.

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"Я не знаю, что написать. Что мое сердце рвется на части в каждую такую их встречу? Но эти слова не отразят силу моих чувств. Что это только третья их встреча за полтора года? Но в эти слова не вложатся все изменения, которые претерпела наша семья. Что я живу в этих моментах? Но ведь это все равно красноречиво не объяснит, насколько мне внутри стало безразлично многое из внешней жизни, комментариев, которых вы часто от меня ждете. Но сегодня я счастлива. И это, вероятно, поймет каждая украинка, которой эти моменты знакомы", - поделилась телеведущая.

На видео - встреча сына Маши Ефросининой и Тимура Хромаева:

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала человека, который может вить из нее веревки. Соответствующим фото селебрити поделилась на своей странице в Instagram. Так, Маша выложила черно-белое фото, на котором обнимает своего младшего сына от экономиста и защитника Украины Тимура Хромаева - Александра. Ефросинина нежно прислонилась к своему сыночку, а также "сделала заявление".

Ранее ведущая Маша Ефросинина утверждала, что, вопреки всеобщей эмоциональной угнетенности из-за войны в Украине, старается изо всех сил поднимать моральный дух украинцев.

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