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"Они должны отвечать": Женя Галич жестко высказался о мужчинах, сбежавших из Украины

Дмитрий Видоменко
21 августа 2023, 14:43 обновлено 21 августа, 14:47
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Лидер рок-группы O. Torvald Женя Галич служит в украинской армии. И высказал свое негативное мнение о мужчинах, уехавших из Украины.
Галич
Галич осудил тех, кто придумывал разные способы, чтобы пересечь границу с Украиной / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Женя Галич – лидер группы O.Torvald и боец украинских войск, довольно жестко высказался о тех военнообязанных украинцах, которые в нарушение закона сумели выехать за границы Украины. Об этом он заявил в интервью проекту Сергея Иванова "Антиподы".

Певец осудил тех, кто придумывал разные способы, чтобы пересечь границу с Украиной (и уж тем более давали взятки для этого).

"Они должны отвечать в административном порядке. Вы можете вернуться в Украину, но входной билет должен быть дороже билета на выезд", – не особенно подбирал выражения музыкант.

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Напомним, ранее солист группы "Антитела" Тарас Тополя, который практически сразу после полноценного российского вторжения в Украину вступил в ТРО, рассказал о том, как едва не погиб в бою, когда попал под ракетный удар.

"Мы перебазировались с одной позиции на другую, но потратили дополнительное время на сбор вещей. В результате мы оказались на точке прибытия на 30 минут позже. И в течение этих минут на новое место нашего базирования была выпущена ракета. К счастью, в цель она не попала. Взрыв взял на себя билборд на трассе. Все это произошло в 20 минутах от нашей новой локации, которую бы просто разнесло на кусочки при попадании", – рассказал певец.

Позднее Тополя довольно жестко высказался об артистах, которые упорно не замечали российской агрессии в нашей стране с 2014 года и начали называть вещи своими именами, лишь когда от российского вторжения пострадали они сами или их семьи.

"Сейчас наблюдаем большое количество лицемерия, приспособленчества артистов, которые раньше паслись в Российской Федерации. В лучшем случае они обманывали себя, что это нормально. А в худшем – прекрасно понимали, что Россия уже напала в 2014-м, уже оккупировала Крым. Они закрывали на это глаза, потому что имели свои мотивы – финансовые, идеологические", – отметил певец.

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