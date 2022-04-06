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"Дошло, когда "русский мир" прилетел в их дом": Тополя высказался о соплях и слезах Лободы

6 апреля 2022, 12:49

По словам певца, некоторые из украинских артистов осознали, что Россия – агрессор, только когда российское вторжение задело непосредственно их.

тарас тополя
Тополя высказался о соплях и слезах Лободы / Instagram Тараса Тополи

Украинский певец Тарас Тополя, который сейчас защищает Украину от российских захватчиков с оружием в руках, высказался об артистах, которые упорно не замечали российской агрессии в нашей стране с 2014 года и начали называть вещи своими именами, лишь когда от российского вторжения пострадали они сами или их семьи.

По словам лидера украинской группы "Антитела", в "слезах и сопляках" таких артистов сейчас очень много лицемерия, пишет Gazeta.ua.

Он отметил, что некоторые певцы закрывали глаза на российскую агрессию, потому что имели свои материальные интересы, и продолжали ездить в Россию выступать.

"Сейчас наблюдаем большое количество лицемерия, приспособленчества артистов, которые раньше паслись в Российской Федерации. В лучшем случае они обманывали себя, что это нормально. А в худшем – прекрасно понимали, что Россия уже напала в 2014-м, уже оккупировала Крым. Они закрывали на это глаза, потому что имели свои мотивы – финансовые, идеологические", – отметил Тополя.

Он подчеркнул, что в нынешних словах таких артистов очень много лицемерия, ведь они начали замечать агрессию РФ и понимать, что Россия – это враг, лишь после того, как "русский мир" прилетел в их дом.

"Эти люди начали адаптироваться к ситуации. Кто-то – соплями и слезами, потому что в район, где жили его родители или он, сбросили бомбу", – заявил Тополя.

Очевидно, в первую очередь он имел в виду певицу Светлану Лободу, которая сначала молчала насчет войны, а на 5-ый день широкомасштабного вторжения расплакалась на камеру потому что на Киевщине под обстрелами остался ее отец и другая родня. Артистка сначала обращалась к тем, "кто вершит судьбы", и отмечала, что "мы все маленькие люди". Только через месяц после этого она уточнила, что имела в виду РФ, которая вторглась в Украину.

Ранее не поверили в слезы Лободы и высказались относительно этого телеведущий Игорь Кондратюк, шоумен Андрей Данилко и модель Даша Астафьева.

При этом стоит отметить, что мэр Борисполя благодарил Лободу за оказанную помощь – по его словам, она передала городу бусик, а также предоставила 1,5 миллиона гривен на бронежилеты и турникеты.

Ранее сообщалось, что Светлану Лободу убрали из черного списка артистов, поддерживающих войну.

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