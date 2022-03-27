"Одноклеточные существа": Игорь Кондратюк предложил Лободе и Maruv показывать голые попы оккупантам

Игорь Кондратюк предложил Лободе и Maruv показывать голые попы оккупантам / Коллаж

Украинский продюсер, шоумен и телеведущий Игорь Кондратюк жестко осудил артистов украинского происхождения, которые после 2014 года продолжили сотрудничать с российской эстрадой.

Он поддерживает идею о том, чтобы лишить их всех званий и почестей, которые предоставила им Украина. По мнению шоумена, все, кто выступал в РФ последние восемь лет своей деятельностью спонсировали российскую армию, которая сейчас бомбит мирных жителей на Украине.

Особенно досталось опальным артисткам - Марув и Светлане Лободе.

Анне Корсун (настоящее имя певицы Марув) Кондратюк предложил выступать в своих сексуальных нарядах для кадыровцев - ее не жалко, по мнению Кондратюка, высоким интеллектом артистка не блещет. "Я не знаю, что делать с больной девушкой Maruv. На ее родине, в Павлограде, разбомбили станцию те, для кого она поет и показывает свою голую красивую попу. Что с ними всеми делать? Одноклеточные существа. Я к ним очень жесток. Они для меня перестали существовать. Для меня эти люди конченые, потому что они были уродами, которые после аннексии Крыма и развязывания войны на Донбассе делали вид, что ничего не произошло. Они продолжили работать в России. Пускай и дальше дают концерты в России. Пускай даже сейчас приезжают в Бучу, выступают для оккупантов. А я бы очень хотел, чтобы их заставили это сделать. Это было бы офигенно! В своих коротких юбках в болотах для кадыровцев", – подчеркнул продюсер.

Также Кондратюк подколол Лободу, дескать поздно опальная певица спохватилась, и начала жалеть родную Украину. Ее мало волновала судьба Родины, пока она зарабатывала деньги на концертах в стране-агрессоре. "Поздно [спохватилась - неценз.], Света Лобода. Могу сказать ей это в глаза, но оно ей до одного места. Потому что если бы ей это было не до одного места, она бы не делала то, что делала после марта 2014 года... Была бы моя воля, я бы не дал ей ни одной площадки в этой стране. Даже дискотеку в Каланчаке Херсонской области. Персона нон грата", - заявил шоумен.

Читайте также"Твоих соплеменников, Сережа, все тут держат за лохов": Потап ответил "русскому патриоту" Безрукову

Ранее стало известно, что лидера группы Бумбокс Андрея Хлывнюка, вступившего в Тероборону Киева, тяжело ранили российские оккупанты.

Другие новости: