"Поверьте, у них всех есть мозги": Кондратюк высказался о позорном поведении российских звезд

Продюсер высказался об артистах, которые остались в России.
Артисты из России больше не смогут приезжать в Украину, так как сами не отважатся пересечь границу.
Позиция артистов, которые находятся сейчас в России, неприемлема, заявил продюсер Игорь Кондратюк в эфире "24 канала".
"Я к ним отношусь плохо. Я к ним отношусь как к клошарам ( французское слово, означающее "нищий", "бездомный" - ред.). Такие интеллектуальные моральные клошары. Для меня неприемлемо, для них приемлемо", – пояснил Кондратюк.
По его словам, происходящая война сделает украинцев еще большими русофобами. Ведь культура не может быть вне политики.
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Напомним, ранее российские оккупанты сделали "подарок" украинскому продюсеру Игорю Кондратюку. В его дом, как раз в день рождения - на 60-летие - влетел вражеский снаряд.
Также сообщалось, что украинский продюсер, шоумен и телеведущий Игорь Кондратюк раскритиковал артистов, которые до вторжения России в Украину 24 февраля выступали в РФ и поддерживали преступную политику Путина.
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