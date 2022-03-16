"Поверьте, у них всех есть мозги": Кондратюк высказался о позорном поведении российских звезд

Игорь Кондратюк высказался о позорном поведении российских звезд / facebook.com/kondratjukigor

Артисты из России больше не смогут приезжать в Украину, так как сами не отважатся пересечь границу.

Позиция артистов, которые находятся сейчас в России, неприемлема, заявил продюсер Игорь Кондратюк в эфире "24 канала".

"Я к ним отношусь плохо. Я к ним отношусь как к клошарам ( французское слово, означающее "нищий", "бездомный" - ред.). Такие интеллектуальные моральные клошары. Для меня неприемлемо, для них приемлемо", – пояснил Кондратюк.

По его словам, происходящая война сделает украинцев еще большими русофобами. Ведь культура не может быть вне политики.

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Напомним, ранее российские оккупанты сделали "подарок" украинскому продюсеру Игорю Кондратюку. В его дом, как раз в день рождения - на 60-летие - влетел вражеский снаряд.

Также сообщалось, что украинский продюсер, шоумен и телеведущий Игорь Кондратюк раскритиковал артистов, которые до вторжения России в Украину 24 февраля выступали в РФ и поддерживали преступную политику Путина.

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