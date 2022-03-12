"Жевали сопли и говорили, что Путин хороший": Кондратюк разругал всех звезд, поддержавших российскую агрессию

Игорь Кондратюк / УНИАН

Известный украинский продюсер, шоумен и телеведущий Игорь Кондратюк раскритиковал артистов, которые до вторжения России в Украину 24 февраля выступали в РФ и поддерживали преступную политику Путина. Об этом он написал в социальной сети Facebook.

"Если россиянин лезет к вам на страницу с извинениями, сделайте проверку искренности этих извинений, и спросите: "Чей Крым?". А дальше действуйте по ситуации. То же самое подходит к их "селебам", которые жевали сопли и в августе 2008-го, и в марте 2014 года, и доказывали нам, что "путин хороший", а сейчас прозревают. Это вдруг у вас россияне в друзьях есть. Я с 2014-го всех "кримнашистов" удалил как умственно отсталых", ‒ высказался он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что всемирно известная певица Мадонна выступила в поддержку Украины.

На своей странице в Instagram она заявила, что "бессмысленное и алчное" вторжение России в Украину должно быть остановлено.

Позднее свою поддержку Украине в борьбе против российских оккупантов высказало семейство Кардашьян-Дженнер ‒ на своих страницах в Instagram на многомилллионную аудиторию.