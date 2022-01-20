"Ты села в лужу": Кондратюк припомнил, как Могилевская влипла в скандал из-за Януковича

Игорь Кондратюк вспомнил о скандале с Могилевской / Главред

Известный продюсер Игорь Кондратюк вдруг ринулся вспоминать прошлое и напомнил о скандале, в который попала певица Наталья Могилевская из-за агитации за Виктора Януковича в далеком 2004 году.

Как рассказал он в интервью ISLND TV, в 2004 году весь проект Шанс должен был агитировать за Виктора Януковича, хотя участники были против этого.

"Здесь история такова. Это был контракт, который подписал канал Интер на рекламную агитацию Партии регионов. Одним из пунктов было участие проекта "Шанс", - рассказал Кондратюк.

После этого Кондратюк поговорил с продюсером Владом Ряшиным и сказал, что ездить с агитацией не будет. Но Наталья Могилевская "отличилась".

"Мне пришла sms, что мы начали съемки, Кузьма опаздывает, Наталья опаздывает. Позже мне звонят и говорят, у нас проблема - народ бунтует. 2004 год. Я говорю: "Чего народ бунтует?" Наталья Могилевская на 5 канале, там было какое-то живое шоу, туда пошла Могила и сказала, что весь "Шанс" за Януковича. Весь "Шанс" был против Януковича. За кого была Могилевская не знаю, скорее всего за Януковича. Все стало. Все сказали, что сейчас собираются, все операторы уходят", - рассказал Кондратюк.

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Детали скандала

Продюсер также поведал, как ему удалось выкрутиться в этой ситуации.

"Наталья приехала на канал. Был грандиозный скандал. Мы говорим: "Ты бы о себе говорила, ты бы нас не приплетала". Нас там 40 человек съемочная группа, мы здесь причем. Давай проведем голосование и ты увидишь, кто за кого и что ты села в лужу", - вспомнил детали Кондратюк.

Также Игорь рассказал, как не захотели чинить их автобус со спущенными шинами из-за того, что якобы команда за Януковича.

Ранее Главред писал о том, что Игорь Кондратюк создал петицию на сайте президента Владимира Зеленского, в которой требует запретить любые концерты российских звезд в Украине. Он против того, чтобы один артист выступал и для россиян-оккупантов, и для украинцев.

Шоумен назвал "диким и бесчестным" то, что концерты русских в Украине до сих пор не запрещены. Также он добавил, что позволять российским звездам выступать в Украине – это нонсенс и коллаборация с агрессором.

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