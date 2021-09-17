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"Приятно получать такие признания": Ани Лорак похвасталась новой российской премией

17 сентября 2021, 14:51

Россияне признали опальную певицу самой модной в поп-эстраде РФ.

Ани Лорак
Ани Лорак похвасталась новой российской наградой / instagram.com/anilorak/

Украинская певица Ани Лорак, которая уж долгое время живет и активно работает в Москве, похвасталась перед своими фанатами очередной российской премией Fashion People Awards. Россияне признали певицу украинского происхождения самой модной в поп-эстраде РФ.

"Приятно получать такие знаки внимания и признания. Спасибо #fashionpeopleawards2021", – написала артистка в своем профиле в Instagram и приложила несколько фото с мероприятия.

Ани Лорак победила в номинации "Fashion-певица" на премии Fashion People Awards / instagram.com/anilorak

Отметим, что на протяжении всей войны РФ с Украиной певица живет и гастролирует на территории страны-агрессора, чем вызвала немалое осуждение со стороны соотечественников. Однако иногда знаменитость ностальгирует по старым временам и просится на концерты в Украину.

Только вот жители Украинцы совсем не рады такому ее "возвращению", напоминая, что в свое время Лорак предала свою страну. В середине августа певица выступила в одесском ночном клубе Itaka. Впрочем, несмотря на множество гневных комментариев в соцсетях, сам концерт прошел довольно спокойно. Никаких беспорядков или даже намеков на недовольных активистов не было.

До этого свой сольный концерт Лорак в Украине давала в 2014 году. Тогда ее выступление возмутило активистов, концерт спровоцировал массовые беспорядки, которые сопровождались драками и дымовыми шашками. Свои действия протестующие объясняли тем, что в разгар военных действий на востоке Украины Лорак не сторонилась ездить в страну-агрессор Россию, получать там награды. А потом остаться там и работать.

viber
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