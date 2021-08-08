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"Тухлыми яйцами закидают": Ани Лорак жестко "разнесли" в сети за предстоящий концерт в Одессе

8 августа 2021, 13:23

Российская гастролерша планирует выступить в Одессе 16 и 17 августа.

Ани Лорак
Лорак приедет в Одессу с концертом / instagram.com/anilorak/

Украинская певица Ани Лорак, которая уж долгое время живет и активно работает в России, готовится выступить в Украине впервые за семь лет. Скандальная звезда всерьез планирует дать два сольных концерта подряд в Одессе 16 и 17 августа.

На своей странице в Instagram опальная певица опубликовала ролик, в котором говорится, что она – "кумир миллионов" и "голос поколения". Только вот жители Украинцы совсем не рады такому ее "возвращению", напоминая, что в свое время Лорак предала свою страну.

В Сети также вспомнили, что певица неоднократно утверждала, что "музыка – вне политики", а также, несмотря на то, что Россия ведет войну с Украиной, Лорак продолжила выступать в стране-агрессоре, а позднее переехала в Москву, где занялась развитием своей карьеры.

  • "Что, в России больше никто не слушает? Только на птицефабрики приглашают? Надеюсь, концерты будут сорваны",
  • "А что в России не поет или уже не пускают на нашу сцену"
  • "Можете не приезжать, тухлыми яйцами забросают",
  • "Надеюсь, наши одесситы запаслись тухлыми яйцами и помидорами"
  • "Может быть, ты еще на День Независимости на Крещатике появишься с гимном Украины?"

Впрочем, несмотря на "разнос" в комментариях, нашлись и те, кто не смог сдержать своего восторга по случаю возвращения скандальной звезды в Украину. В частности, среди тех, кто поддержал певицу, есть давняя подруга Лорак, гимнастка Лилия Подкопаева, и Олег Влади, автор песен для российских исполнителей.

Скриншот

Концерты Ани Лорак в Украине 2021

Российская гастролёрша планирует выйти на украинскую сцену впервые за семь лет. Концерты Каролины должны состояться 16 и 17 августа в ночном клубе Itaka (Одесса).

Согласно объявлениям, размещенным на сайте concert.ua, стоимость билетов варьируется от 900 до 7,5 тысячи гривен. Они уже есть в продаже.

Ранее известный украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк резко прошелся по Ани Лорак из-за ее планов выступить в Украине, создав ироничный "плейлист" для выступления исполнительницы, которая без зазрения совести предала Украину ради денег, а теперь просится обратно.

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