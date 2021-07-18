"Деньги – мой Бог": Кондратюк резко прошелся по Ани Лорак из-за ее планов выступить в Украине

Кондратюк создал "плейлист" для Лорак / СТБ

Известный украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк отреагировал на запланированные концерты Ани Лорак в Украине, которая уж долгое время живет и активно работает в России,

Так, на днях появилась информация, что 16-17 августа артистка даст два концерта в Одессе. На странице в Facebook Кондратюк создал ироничный "плейлист" для выступления исполнительницы, которая без зазрения совести предала Украину ради денег, а теперь просится обратно.

"Объявлен плейлист августовского выступления Каролины Куек в Одессе: 1. Звенит пустая голова. 2. Деньги – мой бог. 3. Без мозгов. 4. У вас здесь тоже любят вату. 5. Зачем мне совесть, я – певица. 6. Я с российским даже в баню. 7. Кто платит, тот и люб. 8. Володя – всегда! 9. Мне 42, но думать – нечем. 10. А чем вы лучше, раз вы здесь?" – насмешливо написал Игорь Кондратюк.

Под постом продюсера разгорелись жаркие дискуссии: некоторые фолловеры продюсера поддержали его мнение, а часть – стала на защиту Лорак, аргументируя это тем, что она родилась в Украине и имеет право здесь выступать.

Концерты Ани Лорак в Украине 2021