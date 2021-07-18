"Деньги – мой Бог": Кондратюк резко прошелся по Ани Лорак из-за ее планов выступить в Украине

Российская гастролерша готовится выступить в Украине впервые за семь лет.
Известный украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк отреагировал на запланированные концерты Ани Лорак в Украине, которая уж долгое время живет и активно работает в России,
Так, на днях появилась информация, что 16-17 августа артистка даст два концерта в Одессе. На странице в Facebook Кондратюк создал ироничный "плейлист" для выступления исполнительницы, которая без зазрения совести предала Украину ради денег, а теперь просится обратно.
"Объявлен плейлист августовского выступления Каролины Куек в Одессе: 1. Звенит пустая голова. 2. Деньги – мой бог. 3. Без мозгов. 4. У вас здесь тоже любят вату. 5. Зачем мне совесть, я – певица. 6. Я с российским даже в баню. 7. Кто платит, тот и люб. 8. Володя – всегда! 9. Мне 42, но думать – нечем. 10. А чем вы лучше, раз вы здесь?" – насмешливо написал Игорь Кондратюк.
Под постом продюсера разгорелись жаркие дискуссии: некоторые фолловеры продюсера поддержали его мнение, а часть – стала на защиту Лорак, аргументируя это тем, что она родилась в Украине и имеет право здесь выступать.
Концерты Ани Лорак в Украине 2021
- Российская гастролёрша планирует выйти на украинскую сцену впервые за семь лет. Концерты Каролины должны состояться 16 и 17 августа в ночном клубе Itaka (Одесса).
- Согласно объявлениям, размещенным на сайте concert.ua, стоимость билетов варьируется от 900 до 7,5 тысячи гривен. Они уже есть в продаже.
- Напомним, 15 июля, Лорак вернулась в Киев для записи украиноязычного сингла.