"Подарок" на юбилей: в дом Кондратюка влетел вражеский снаряд

Кондратюк получил "подарок" от оккупантов / Скриншот

В понедельник, 14 марта, российские оккупанты сделали "подарок" украинскому продюсеру Игорю Кондратюку. В его дом, как раз в день рождения - на 55-летие - влетел вражеский снаряд.

Об этом Кондратюк лично сообщил в Facebook и добавил фотодоказательства.

Читайте такжеПутин понимает, что проиграл, и может заморозить конфликт - генерал-майор СБУ"Одно из первых поздравлений с юбилеем мне сегодня "прилетело" от рашистов. Русские – дерьмо планеты Земля, – попали в наш дом под Киевом. Пылайте в аду, имперские бесславные безмозглые отбросы! Слава ВСУ! Слава Украине! Смерть русским оккупантам!" - написал музыкант.

Напомним, консул Украины в Анталии Эмир Рустамов отказался продлить заграничные паспорта малолетних детей украинской актрисы и ведущей с откровенной пророссийской позицией Снежаны Егоровой.

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