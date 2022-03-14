УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Поплатилась за поддержку Путина: Егорову публично наказал турецкий консул

14 марта 2022, 03:04

Присутствующие в консульстве люди аплодировали такому решению стоя.

Снежана Егорова
Снежана Егорова / facebook, Reuters

Консул Украины в Анталии Эмир Рустамов отказался продлить заграничные паспорта малолетних детей украинской актрисы и ведущей с откровенной пророссийской позицией Снежаны Егоровой.

Артистка яростно поддерживала президента страны-агрессора Владимира Путина, поэтому консул и принял такое решение, о чем Егорова лично рассказала на своем YouTube-канале.

При этом, ведущая внезапно заявила, что не поддерживает вторжение РФ в Украину.

Егорова рассказала, что из-за пандемии она с тремя детьми (10, 12 и 15 лет) вылетела в Турцию еще в августе прошлого года, где и находится до сих пор. Через три месяца у ее сыновей и дочери закончится действие заграничных паспортов. Звездная мать решила продлить документы и написала заявление на имя консула.

"А сегодня консул меня спросил: "Это ваша страница в Facebook?" И показал мне пост за 26 января, который я писала до всех печальных событий, где сообщала, что поддерживаю Путина в вопросах мировой общественной безопасности", – заявила Егорова.

После утвердительного ответа Эмир Рустамов задал следующий вопрос: "Поддерживаете ли вы по-прежнему Путина?"

"Я сказала, что нет. Тогда меня спросили, почему не удалила этот пост? Я объяснила, что не могу это сделать, потому что моя страница взломана из-за хейта и ненависти", - добавила Егорова.

"Хочу официально заявить: я, Егорова-Грищенко Снежана Александровна, мать пятерых детей, гражданка Украины, не поддерживаю военные действия Российской Федерации на территории Украины", – подчеркнула скандальная знаменитость. Но консул даже после этого отказал ей в продлении паспортов.

Кроме того, Егорова добавила, что присутствующие в консульстве люди аплодировали такому решению стоя.

Напомним, ранее телеведущая канала 1+1 Стася Ровинская, дочь Снежаны Егоровой с нецензурной лексикой обратилась к своей матери из-за войны в Украине. Она просто послала ее в комментариях и попросила подписчиков пожаловаться на Ютуб-канал матери, которая занимает пророссийскую позицию.

Также ранее Снежана Егорова поддержала Путина и назвала украинцев "частью славянского братства".

Актрису поддержала украинский режиссер Оксана Байрак. Она назвала Егорову "здравомыслящим человеком", а тех, кто ее раскритиковал, - "сворой гиен".

Спустя немного времени Егорова снова угодила в скандал из-за своей симпатии к Путину, которого назвала "героем нашего времени".

Читайте также:

viber
война в Украине Снежана Егорова
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 12 марта 2022: Ракам – враги, Скорпионам – трудности, Львам – подсказки интуицииГороскоп на сегодня, 12 марта 2022: Ракам – враги, Скорпионам – трудности, Львам – подсказки интуиции Как сохранить хлеб свежим на долгое время: 5 самых простых способовКак сохранить хлеб свежим на долгое время: 5 самых простых способов Ни в чем себе не отказывает: СМИ выяснили, где и как живет любовница Путина КабаеваНи в чем себе не отказывает: СМИ выяснили, где и как живет любовница Путина Кабаева Си Цзиньпин "благословил" Путина на войну в Украине - СоросСи Цзиньпин "благословил" Путина на войну в Украине - Сорос Россия доигралась до парада суверенитетов: почему Москве пора прощаться с Сибирью и не толькоРоссия доигралась до парада суверенитетов: почему Москве пора прощаться с Сибирью и не только

Последние новости

03:30

Смерть Путина: как умрет российский диктатор

03:18

Усиление санкций для РФ - подробности переговоров Макрона и БайденаВидео

03:04

Поплатилась за поддержку Путина: Егорову публично наказал турецкий консулВидео

02:49

Убивают себя сами: на Сумщине оккупанты устроили кровавый бойВидео

02:10

В видеоформате и нон-стоп: названа дата четвертого раунда переговоров с РФВидео

Реклама
01:51

Блестящая работа Байрактара: ВСУ показали уничтожение пункта управления огнем артиллерии РФВидео

01:41

Когда закончится война: астролог назвала точную датуВидео

01:29

"Эвакуировать осталось 30%, всего лишь, всех перебило": перехвачен новый разговор оккупантовВидео

00:51

Российский политик назвал Путина достаточно сумасшедшим, чтобы применить ядерное оружиеВидео

00:51

Приметы на 14 марта: что нельзя делать и как уберечь семью от бедыВидео

00:32

Британский полковник рассказал, как ликвидировать ПутинаВидео

00:28

Погиб депутат Броварской территориальной громады

00:17

Страшный план кадыровцев: хотят похитить украинских детейВидео

00:09

Терапевт дала рецепт бюджетной медицинской настойки для снятия стрессаВидео

00:06

ВСУ уничтожили под Мелитополем около 200 единиц техники и вражеский штаб

13 марта, воскресенье
23:49

В Украину ворвется резкое потепление и аномальная погодаВидео

23:46

В Волновахе россияне убили военного капеллана ПЦУ

23:39

Россияне, добро пожаловать назад в СССРмнение

23:33

Биатлонистка сборной Украины вступила в ряды ВСУВидео

23:13

Россия хочет переодеть в свою форму белорусских военных - СНБО

Реклама
23:02

В Румынии 50 тысяч людей вышли поддержать Украину: Джамала собирает деньги по всей ЕвропеВидео

23:02

"Мы уже проиграли войну": пилот РФ просит Путина остановитьсяВидео

22:58

Во Франции отжали виллу дочери Путина: там планируют поселить беженцев из УкраиныВидео

22:47

Россия запросила у Китая военную технику - Financial Times

22:43

Оккупантов отбросили назад: ВСУ зачищают от рашистов пригород КиеваВидео

22:37

"Нам необходимо постоянное присутствие американских войск": президент Латвии просит защиты у НАТОВидео

22:15

Застрелили в инвалидной коляске: оккупанты убили известного волонтера

21:57

В США рассказали, почему Путин ударил по Яворовскому полигонуВидео

21:53

Переплюнул Януковича: под Киевом нашли "золотой вагон" МедведчукаФото

21:43

Аплодировали стоя: невероятная встреча украинских детей в школе Италии, которая довела до слез всехВидео

21:28

В Британии предложили ликвидировать Путина и напомнили о судьбе бен ЛаденаВидео

21:25

В Скадовске оккупанты разместились на ночь в детском садике

21:21

"Шерлок Холмс" будет принимать украинских беженцев в собственном домеВидео

21:16

Чем заменить разрыхлитель для теста: три невероятно простых способа

21:02

В России назвали дату четвертого раунда переговоровВидео

20:47

Осада Мариуполя: в ОП объяснили, почему не стоит ждать контрудара ВСУВидео

20:30

Угрозы для Киева сейчас нет, все силы разбиты - Арестович

20:17

Назван удивительный продукт, который предотвращает стресс и старениеВидео

19:58

"Яркое пламя из-за горизонта": два вражеских самолета пошли вслед за кораблем РФВидео

19:27

Начало конца империи Путина: почему Россия не станет нападать на НАТОмнение

Реклама
19:26

Оккупанты готовят диверсии: орков бросают на штурм Кривого Рога и НиколаеваВидео

19:24

Армия Путина в Украине несет колоссальные потери: обнародована ужасающая статистикаВидео

18:59

Дворцовый переворот в Кремле: экс-депутат Госдумы оценил сценарий ликвидации ПутинаВидео

18:43

Путин в панике спрятал свою 82-метровую яхту Graceful: СМИ показали лодку президента РФ за 87 млн

18:19

Путин сидит на стероидах: западные спецслужбы раскрыли страшный диагноз президента РФВидео

17:54

В предчувствии третьей мировой: как бомбежка Ираном объектов США отразится на войне в Украинемнение

17:40

Когда завершится война: астролог составила гороскоп для УкраиныВидео

17:38

"Оттуда никто не возвращается": оккупанты жалуются на колоссальные потери в МариуполеВидео

17:11

"Какие же орки тупые": оккупанты в Николаеве получили на орехи от ВСУВидео

16:47

"Поджарили оккупантов": ВСУ нанесли мощный удар по переправе под ГостомелемВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять