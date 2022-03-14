Поплатилась за поддержку Путина: Егорову публично наказал турецкий консул

Снежана Егорова / facebook, Reuters

Консул Украины в Анталии Эмир Рустамов отказался продлить заграничные паспорта малолетних детей украинской актрисы и ведущей с откровенной пророссийской позицией Снежаны Егоровой.

Артистка яростно поддерживала президента страны-агрессора Владимира Путина, поэтому консул и принял такое решение, о чем Егорова лично рассказала на своем YouTube-канале.

При этом, ведущая внезапно заявила, что не поддерживает вторжение РФ в Украину.

Егорова рассказала, что из-за пандемии она с тремя детьми (10, 12 и 15 лет) вылетела в Турцию еще в августе прошлого года, где и находится до сих пор. Через три месяца у ее сыновей и дочери закончится действие заграничных паспортов. Звездная мать решила продлить документы и написала заявление на имя консула.

"А сегодня консул меня спросил: "Это ваша страница в Facebook?" И показал мне пост за 26 января, который я писала до всех печальных событий, где сообщала, что поддерживаю Путина в вопросах мировой общественной безопасности", – заявила Егорова.

После утвердительного ответа Эмир Рустамов задал следующий вопрос: "Поддерживаете ли вы по-прежнему Путина?"

"Я сказала, что нет. Тогда меня спросили, почему не удалила этот пост? Я объяснила, что не могу это сделать, потому что моя страница взломана из-за хейта и ненависти", - добавила Егорова.

"Хочу официально заявить: я, Егорова-Грищенко Снежана Александровна, мать пятерых детей, гражданка Украины, не поддерживаю военные действия Российской Федерации на территории Украины", – подчеркнула скандальная знаменитость. Но консул даже после этого отказал ей в продлении паспортов.

Кроме того, Егорова добавила, что присутствующие в консульстве люди аплодировали такому решению стоя.

Напомним, ранее телеведущая канала 1+1 Стася Ровинская, дочь Снежаны Егоровой с нецензурной лексикой обратилась к своей матери из-за войны в Украине. Она просто послала ее в комментариях и попросила подписчиков пожаловаться на Ютуб-канал матери, которая занимает пророссийскую позицию.

Также ранее Снежана Егорова поддержала Путина и назвала украинцев "частью славянского братства".

Актрису поддержала украинский режиссер Оксана Байрак. Она назвала Егорову "здравомыслящим человеком", а тех, кто ее раскритиковал, - "сворой гиен".

Спустя немного времени Егорова снова угодила в скандал из-за своей симпатии к Путину, которого назвала "героем нашего времени".

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