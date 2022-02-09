Новый скандал: Егорова вновь поддержала Путина и назвала украинцев "частью славянского братства"

Снежана Егорова / snezhana.egorova.9

Ведущая и актриса Снежна Егорова снова сделала скандальное заявление. Егорова, которая недавно поддержала президента России Владимира Путина, вновь выступила в его поддержку и заявила, что он "пытается обеспечить безопасность народу".

"Я понимаю, что делает Путин. Он пытается сохранить баланс и обеспечить безопасность нашему народу, в том числе. Не нашей элите и не нашей власти, а именно украинскому народу, являющемуся частью большого славянского братства", - считает ведущая.

На своем канале в YouTube Егорова заявила, что в украинских школах намеренно перевирают историю.

"Верховная Рада 9 созыва - это тот дурдом, который мы допустили. Когда эти черты, активисты, сумасшедшие, которые испили из ядовитой груди Ирины Фарион (украинский политический и общественный деятель - ред.) какие-то извращенные представления о нашей истории, целях и задачах", - высказалась Егорова.

Егорова рассказала, что одна из ее подписчиц написала о случаях вранья истории в украинских учебниках.

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Так, ее сын готовится к ЗНО, и в книге по истории вычитал, что "Советский Союз напал на Польшу, потом на Чехословакию, и вообще на всех напал - грубо говоря, что Советский Союз был агрессором, который развязал Вторую мировую".

Женщина якобы возмутилась из-за написанного и попыталась поговорить со школьником, но разнервничалась.

"С этим ничего не сделаешь. Нам с этим придется жить. Мы пропустили поколение детей, которые учились в обновленной версии новой украинской школы, для которых учебники писали наши западные партнеры, которые у нас под боком из наших детей сформировали манкуртов, янычар, предателей и наших врагов!" - возмутилась Егорова.

Ведущая считает, что происки "западных партнеров" нацелены на то, чтобы украинских "людей и землю оторвать от большого организма, которым являемся мы, славянские народы".

Егорова поддержала Путина

Актриса в соцсетях публично заявила о поддержке Путина. Она отметила, что не считает политика-оккупанта виновным в том, что происходит на ее родине.

Поклонники и коллеги были шокированы признанием телеведущей, что привело к громкому скандалу.

Напомним, дочь Снежаны Егоровой, телеведущая Стася Ровинская прокомментировала тяжелые отношения с мамой.

Ранее скандально известная киевская преподавательница киевского университета имени Драгоманова Евгения Бильченко заявила о готовности "умереть за русский мир". Об этом она заявила во время хвастовства своей свадьбой в Санкт-Петербурге.

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