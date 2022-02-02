Снежана Егорова влипла в новый скандал из-за Путина и Жириновского

Снежана Егорова / Госдума, Reuters, Facebook

Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова, которая недавно попала в скандал из-за поддержки президента России Владимира Путина, теперь нашла еще одного "любимчика".

В своих соцсетях Егорова рекомендует послушать выступление одиозного депутата Госдумы Владимира Жириновского, в котором он рассказывает об окончании войны в Украине "при помощи мощного оружия".

Публикацию она подписала строчками из стихотворения Федора Тютчева "Умом Россию не понять".

"Иногда полезно послушать ВВЖ (Владимира Вольфовича Жириновского - ред.), чтобы понять умом Россию! И не измерять простым аршином…Россию нужно просто знать! В Россию можно только верить", – написала Егорова.

Жириновский знаменит своими скандальными предложениями и пропагандистскими высказываниями. Он нередко распространял фейки касательно Украины и предлагал с помощью военной агрессии со стороны Росси "принудить украинцев к миру".

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После таких слов, Егоровой вновь предложили переехать жить в РФ.

"Может, тебе переехать к ВВЖ домой? Там будете вместе "верить в Россию". Зачем тебе тратить в Украине свою желчь и ненависть?", – прокомментировал один из интернет-пользователей.

Егорова поддержала Путина

Актриса в соцсетях публично заявила о поддержке Путина. Она отметила, что не считает политика-оккупанта виновным в том, что происходит на ее родине.

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Поклонники и коллеги были шокированы признанием телеведущей, что привело к громкому скандалу.

Напомним, дочь Снежаны Егоровой, телеведущая Стася Ровинская прокомментировала тяжелые отношения с мамой.

Ранее скандально известная киевская преподавательница киевского университета имени Драгоманова Евгения Бильченко заявила о готовности "умереть за русский мир". Об этом она заявила во время хвастовства своей свадьбой в Санкт-Петербурге.

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