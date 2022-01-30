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"Гиены обозначают свой социальный статус": Байрак вступилась за Егорову, которая поддержала Путина

30 января 2022, 19:55
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Режиссер отметила, что на актрису набросились из-за зависти.

Оксана Байрак вступилась за Егорову, которая поддержала Путина/ instagram.com/ksanabayrak/, УНИАН, facebook.com/snezhana.egorova.9

Известный украинский режиссер Оксана Байрак решила поддержать актрису Снежану Егорову которая оскандалилась из-за Владимира Путина.

Многие пользователи Сети выразили свое возмущение из-за постов Егоровой, в которых она выразила поддержку российскому президенту, но Оксана Байрак решила вступиться за ведущую.

Режиссер назвала Егорову "здравомыслящим человеком", а тех, кто ее раскритиковал, — "сворой гиен".

"Ты - лучшая мама на свете! Космическая! Безмерно любящая! Здравомыслящая! А свора гиен.... Кстати минимальное уточнение - исследователи обнаружили, что гиены обозначают свой социальный статус с помощью характерных звуков, напоминающих хохот или хихиканье, которые они издают обычно при драках за добычу... Так вот, пусть они лающе хихикают, в своём желании ухватить себя же за облезлые хвосты, всю свою никчемную жизнь. Вернее существование. Завидуя тебе - истинной звезде. Безмерно жаль, только, что своей добычей они выбрали Стаську...", - написала Оксана Байрак.

Позже режиссер в Instagram-stories добавила, что поддержала Егорову, как маму пятерых детей. Она заявила, что ее высказывания не касаются политических взглядов.

Напомним, ранее в Сети разгорелся скандал из-за поста Снежаны Егоровой в Facebook, в котором она поддержала Владимира Путина.

facebook.com/snezhana.egorova.9

Ранее скандально известная киевская преподавательница киевского университета имени Драгоманова Евгения Бильченко заявила о готовности "умереть за русский мир". Об этом она заявила во время хвастовства своей свадьбой в Санкт-Петербурге.

Автор: Сергей Кущ
viber
Снежана Егорова Оксана Байрак Владимир Путин новости шоу бизнеса
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