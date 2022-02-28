Егорова огребла от дочери: Ровинская публично послала свою мать

Телеведущая 1+1 призвала пользователей пожаловаться на канал Егоровой, чтобы его заблокировали.
Телеведущая канала 1+1 Стася Ровинская, дочь Снежаны Егоровой с нецензурной лексикой обратилась к своей матери из-за войны в Украине.
Она просто послала ее в комментариях и попросила подписчиков пожаловаться на Ютуб-канал матери, которая занимает пророссийскую позицию.
"Я долго держалась. Показывать личную переписку не буду, могут читать дети. Потратьте, пожалуйста, минутку, пожалуйтесь на ютуб-канал этой мерзости. Она думает, что является офигенным лидером мнений. Ненавижу", - написала Ровинская.
Также она добавила, что мать ее заблокировала.
Как сообщал Главред, ранее Снежана Егорова поддержала Путина и назвала украинцев "частью славянского братства".
Актрису поддержала украинский режиссер Оксана Байрак. Она назвала Егорову "здравомыслящим человеком", а тех, кто ее раскритиковал, - "сворой гиен".
Спустя немного времени Егорова снова угодила в скандал из-за своей симпатии к Путину, которого назвала "героем нашего времени".
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