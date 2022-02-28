Егорова огребла от дочери: Ровинская публично послала свою мать

Стася Ровинская / Фейсбук

Телеведущая канала 1+1 Стася Ровинская, дочь Снежаны Егоровой с нецензурной лексикой обратилась к своей матери из-за войны в Украине.

Она просто послала ее в комментариях и попросила подписчиков пожаловаться на Ютуб-канал матери, которая занимает пророссийскую позицию.

"Я долго держалась. Показывать личную переписку не буду, могут читать дети. Потратьте, пожалуйста, минутку, пожалуйтесь на ютуб-канал этой мерзости. Она думает, что является офигенным лидером мнений. Ненавижу", - написала Ровинская.

Также она добавила, что мать ее заблокировала.

Как сообщал Главред, ранее Снежана Егорова поддержала Путина и назвала украинцев "частью славянского братства".

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Актрису поддержала украинский режиссер Оксана Байрак. Она назвала Егорову "здравомыслящим человеком", а тех, кто ее раскритиковал, - "сворой гиен".

Спустя немного времени Егорова снова угодила в скандал из-за своей симпатии к Путину, которого назвала "героем нашего времени".

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