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Реабилитирована: Светлану Лободу убрали из черного списка артистов, поддерживающих войну

31 марта 2022, 00:24

Создатель онлайн-ресурса TheyLoveWar рад, что смог привлечь внимание к проблеме умалчивания публичными персонами ужасов войны.

Лободу убрали из черного списка артистов, замалчивающих войну / instagram.com/lobodaofficial

С самого начала широкомасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины украинский блогер Петр Заставный создал онлайн-ресурс с целью уличить артистов, блогеров и политических деятелей, которые открыто поддерживают кровавую политику Кремля, распространяют фейковую информацю о военных преступлениях оккупантов, или же умалчивают правду.

Увы, на сайте TheyLoveWar (Они любят войну), который в народе окрестили "черным списком", немало публичных личностей украинского происхождения.

Среди них оказалась и украинская певица Светлана Лобода, которая на протяжении последних лет строила карьеру в России. Артистки осудили за недостаточную вовлеченность в раскрытии миру правды о вероломных зверствах российских военных на территории Украины. В ее призывах к миру сперва не было ни слова о том, что в войне повинен никто иной, как президент РФ Путин, отдавший приказ о военном вторжении. Ее молчание было преступным.

Позже Лобода реабилитировалась. Сейчас она ведет активную волонтерскую деятельность в помощь пострадавшим украинцам. Оценив усилия певицы, ее убрали из "черного списка".

"Считаем своим лучшим результатом, что некоторые из опубликованных признали свою ошибку, определились с собственной позицией и начали говорить правду о нападении России на Украину. Нескольких персон после этого убрали из черного списка. К примеру, Лободу, которая с первых дней начала не только говорить о войне в соцсетях, но и активно вести волонтерскую деятельность", – комментирует создатель платформы.

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Также мы сообщали, что украинская певица Настя Приходько раскритиковала коллег по цеху, певиц Светлану Лободу и Ани Лорак, за преступное замалчивание трагической войны на Украине, которую развязала РФ.

Лорак и Лободе вменяют, что они долгое время строили карьеру в России, из-за чего, очевидно, стали забывать свои украинские корни. Их бездействие приравнивают к прямому содействию страны-агрессора.

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