"Может хватит": Нагиев прервал молчание после зверств российских военных под Киевом

Актер до сих пор не обозначил свою позицию после вторжения России в Украину.
Произошедшее в Буче, Ирпене, Иванкове и других городах на Киевщине шокировало весь мир. Российские оккупанты сначала связывали, а потом расстреливали мирных жителей.
Зверства российских военных увидел весь мир - многие знаменитости в ужасе от этих преступлений.
Не стал молчать и российский актер Дмитрий Нагиев.
"Может хватит", - написал артист на своей страничке в Instagram.
Стоит отметить, что от начала военного вторжение России в Украине опубликовал несколько постов в соцсетях, но ни в одном из них напрямую не осудил развязанную Путиным войну. Так что неясно, кому был адресован призыв Нагиева остановится.
Накануне блокировки соцсети в РФ Нагиев опубликовал черно-белое видео, на котором он бреет голову.
"До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Как говорил мой дед, перед причастием: "Что ж я старый натворил?", - сообщил телеведущий в подписи к посту.
Видео он сопроводил песней группы "Аквариум" "Поезд в огне".
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