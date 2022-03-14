Нагиев впервые вышел на связь после вторжения России в Украину с песней группы Аквариум "Поезд в огне"

Телеведущий записал черно-белое видео.
Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев впервые после вторжения России в Украину опубликовал пост в Instagram.
Накануне блокировки соцсети в РФ Нагиев опубликовал черно-белое видео, на котором он бреет голову.
"До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Как говорил мой дед, перед причастием: "Что ж я старый натворил?", - сообщил телеведущий в подписи к посту.
Видео он сопроводил песней группы "Аквариум" "Поезд в огне".
По новым данным pазведки, мы воевали сами с собой...
Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть,
Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть,
А земля лежит в ржавчине, церкви смешали с золой,
И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой.
Этот поезд в огне и нам не на что больше жать,
Этот поезд в огне и нам некуда больше бежать.
Ранее австралийская актриса Ребел Уилсон показала президенту РФ Владимиру Путину средний палец, поддержав Украину. Все произошло на церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне.
Также мы сообщали, что британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по роли детектива Шерлока Холмса, примет участие в правительственной программе Великобритании по предоставлению жильяукраинским беженцам.
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