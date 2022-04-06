"Путин забрал у меня самое родное": у ведущего Андрея Беднякова в Мариуполе умерла мать

У ведущего Андрея Беднякова в Мариуполе умерла мать / instagram.com/biedniakov/

У телеведущего Андрея Беднякова умерла мать. Она жила в Мариуполе, который сейчас осаждают российские военные.

Трагическую новость на Бедняков сообщил на своей страничке в Instagram.

"Мамы не стало... тяжело писать, но я это сделаю За время войны я говорил с сестрой 2 раза. По минуте. Когда они, наконец-то смогли, выехать - мне позвонили родственники. Я обрадовался. Но потом позвонила сестра и сказала, что мама в коме", - написал Бедняков.

Телеведущий также передал слова сестры, которая ухаживала за больной матерью:

"Она уже в коме давно. Я не стала тебе говорить, чтобы не расстраивать. Как появилась возможность, мы уехали. Я не хотела хоронить маму у подъезда…Как делали это другие".

Он отметил, что с начала войны его мама слабела с каждым взрывом, но могла бы жить.

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instagram.com/biedniakov/

Ранее сообщалось, что известный винницкий легкоатлет Анатолий Зерук в 55 лет погиб в боях за Олешки в Херсонской области. В 2019 году Зерук вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Был в должности штаб-сержанта.

Также мы писали, что в Мариуполе погиб известный литовский режиссер и документалист Мантас Кведаравичюс.

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