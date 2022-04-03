В Мариуполе убит литовский режиссер Мантас Кведаравичюс

Мантас Кведаравичюс был убит в осажденном Мариуполе / Фото 15min.lt

В Мариуполе погиб известный литовский режиссер и документалист Мантас Кведаравичюс.

О смерти мужчины сообщило издание 15min.lt. Российский и латвийский режиссер-документалист Виталий Манский в Facebook отметил, что Кведаравичюс "был убит с камерой в руках".

По его словам, это произошло в субботу, 2 апреля.

"Наш друг, участник Артдокфест, литовский документалист Мантас Кведаравичюс, сегодня был убит в Мариуполе, с камерой в руках, на этой дерьмовой войне зла, против всего мира", – написал он.

Мантасу Кведаравичюсу было 45 лет. В 2016 году он снял фильм "Мариуполис", который рассказывает о войне на востоке Украины. Эта лента стала победителем Берлинского кинофестиваля.

Работа Кведаравичюса также была номинирована на премию международной правозащитной организации Amnesty International.

Режиссер родился в 1976 году, учился в Вильнюсском университете, где получил степень бакалавра. В Оксфордском университете ему присвоили степень магистра культурной антропологии. В 2003-2005 годах Кведаравичюс также преподавал теорию религии, права и политики в США.

В 2011 он создал документальный фильм "Барзах" о войне в Чечне. Лента была удостоена награды "Серебряный журавль" за лучший документальный фильм года.

Как сообщал Главред, под Киевом погиб украинский фотограф и документалист Макс Левин. Российские оккупанты убили его двумя выстрелами из стрелкового оружия.

Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (статья 438 Уголовного кодекса Украины).

Связь с Левиным исчезла 13 марта, после того, как он вместе с военным и бывшим фотографом Алексеем Чернышевым поехал в Гуту Межигорскую на Киевщине, чтобы зафиксировать на фото последствия российской агрессии. Там и нашли его тело почти через три недели после исчезновения.

Местонахождение и судьба Алексея Чернышева, который был с Левиным, до сих пор неизвестны.

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