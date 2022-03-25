"Бандера сидит на лавке и делает коктейли Молотова": Бедняков рассказал о буднях "обычных украинцев"

Бедняков высмеял российскую пропаганду и рассказал о буднях "обычных Украинцев"/ instagram.com/biedniakov

Украинский телеведущий Андрей Бедняков в шутливой форме описал один день из жизни обычного украинца.

Таким образом он решил подшутить над пророссийской пропагандой, которой промывают мозги рядовым россиянам.

Бедняков использовал все возможные об украинцах стереотипы и мифы, чтобы высмеять политику, которую проводит Кремль среди населения РФ.

"Вышел я , подстилка запада, на улицу. Посмотрел по сторонам. Шайка фашистов и наркоманов привязывает к лапкам голубей биологическое оружие. Армия ВСУ в леггинсах и на каблуках опять стреляют по своим . Сатанисты отрывают головы снегирям при детях. Бандера сидит на лавке и делает коктейли Молотова. Ничего необычного. Просто обычный день в Украине", - рассказал ведущий.

Также он не упустил случай "подколоть" россиян тем, что они забыли, что такое настоящая свобода - слова, воли, мысли: "Ладно, пойду в дом , а то вон пенсионеров опять начали избивать за русский язык . Третий раз за сегодня. Бедные. Весной пахнет. Весной особо ЧЕТКО слышен запах свободы. "Свобода" - загуглите Что это значит".

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Напомним, ранее Данилко объяснил, за что Путин мстит Украине. По его словам, всё, что российская армия сделала с Мариуполем, Харьковом, Черниговом, это просто месть Путина за то, что Украина ощущает себя независимой.

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