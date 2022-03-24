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Данилко объяснил, за что Путин мстит Украине

24 марта 2022, 12:57

Артист уверен, что нам под силу одолеть оккупантов.

Андрей Данилко
Андрей Данилко / https://www.instagram.com/an.danilko/

Известный украинский шоумен и артист Андрей Данилко уверен в победе Украины над Россией.

Ощущение, что конец войны близок, у него появилось еще на третий день вторжения России, признался артист в комментарии "Фактам".

"Я слушал несколько зафиксированных разговоров русских солдат со своими близкими. Другим словом, как "глупые", я этих мам и жен назвать не могу. Все, что российская армия сделала с Мариуполем, Харьковом, Черниговом, это просто месть путина за то, что Украина чувствует себя независимой. Месть, которую поддерживают и артисты, танцевавшие на недавнем "бале сатаны" в честь крымских событий", - отметил Данилко.

Он подчеркнул, что с властью в РФ никогда нельзя дружить.

Читайте такжеВстреча Путина и Зеленского: в РФ назвали условие саммита двух президентов"Иначе потом тяжело отказать. И они ничего не требуют, а просто говорят: "Это личная просьба Владимира Владимировича", - заявил шоумен.

Ранее Андрей Данилко резко высказался в адрес президента РФ Владимира Путина и рассказал, как его нужно наказать за вторжение в Украину. В одном из последних интервью он признался, что застрелил бы Путина, если бы у него была возможность его встретить. Сейчас Данилко считает недостаточным такое наказание для Путина.

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