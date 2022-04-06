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"Люди переживают": Данилко признался, что после начала войны к нему обратились Вайкуле, Катамадзе и Галкин

6 апреля 2022, 11:35

Певец также общается с Максимом Галкиным, который покинул РФ сразу после начала войны.

Данилко признался, что после начала войны к нему обратились Вайкуле, Катамадзе и Галкин / соцсети

Украинский артист Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, назвал имена звезд шоу-бизнеса, которые обратились к нему после вторжения России в Украину.

Данилко признался, что с многими из них он лично не знаком, но после 24 февраля российские звезды, не поддерживающий кровавый путинский режим, сами звонили ему.

Список этих звезд не такой большой. Известно, что артист общается с Максимом Галкиным, который сейчас находится в Израиле.

"Мне звонила Лайма Вайкуле, писала Нино Катамадзе, Алексей Панин, с которым мы не общались раньше. Люди переживают, участвуют. Мы проходим экзамен и видно, кто есть, кто. Есть артисты, которых я видеть не хочу, и они сами об этом знают. Не звонят и не пишут", – сказал певец в интервью Украинской правде.

Читайте такжеАндрей Данилко назвал единственное условие для его встречи с ПутинымРанее Андрей Данилко резко высказался в адрес президента РФ Владимира Путина и рассказал, как его нужно наказать за вторжение в Украину. В одном из последних интервью он признался, что застрелил бы Путина, если бы у него была возможность его встретить. Сейчас Данилко считает недостаточным такое наказание для Путина.

Также мы писали, что шоумен Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине.

Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты, рассказал Андрей Данилко.

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