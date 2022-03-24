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"Мой родной Ирпень разрушен": Лобода очнулась и признала Россию агрессором

24 марта 2022, 20:38

Певица поблагодарила украинцев за стойкость и выразила уверенность, что наш народ никогда не сдастся.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода ровно через месяц после вторжения России в Украину решилась высказать свою четкую позицию.

Певица в Telegram опубликовала видео, где назвала Россию агрессором.

"Сегодня ровно месяц, как это страшное слово "война" вошло в нашу жизнь, в жизнь каждого украинца. Сегодня ровно месяц, как российские войска вторглись на территорию Украины. Тысячи убитых, ни в чем невинных людей, десятки тысяч раненых. Разрушены наши родные города и жизни, погибло ужасающее количество детей", - пишет Лобода.

Певица поблагодарила украинцев за стойкость и выразила уверенность, что наш народ никогда не сдастся.

"Украинские воины, простые люди, каждый, кто грудью стоит за Украину каждый день, ценою собственных жизней, доказывает, что Украина не сдастся никогда и ее не сломить ни одной армии в мире! Низкий поклон нашим воинам, нашему народу и нашей Земле!", - добавила она.

"Мои родственники, папа, бабушка, до сих пор под Киевом в селе. Наш родной Ирпень разрушен. Пишу и слезы невозможно остановить", - написала артистка.

Певица зачитала текст, наложенный на кадры разрушений и человеческого горя, которое оккупант принес на нашу землю.

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"Скажи мне, как дальше жить будешь друг? Сложно представить, ты ведь видишь, ты слышишь, ты чувствуешь. Когда запах смерти витает вокруг. Как же клубок ты весь этот распутаешь? Я закрываюсь ладонями, горько мне, я опускаю глаза. Тишина. Город пропитан мой болью и стонами. Как беспощадна, губительна, эта война".

Лобода сейчас помогает волонтерством в Латвии. Но до сегодняшнего дня она не выказывала четкой позиции, говоря о войне. И даже назвала себя "маленьким человеком", который ничего не может решить.

Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

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