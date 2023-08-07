"Нежелание понимать, что в стране война": Женя Галич рассказал, что его возмутило в тылу

Солист популярной рок-группы O.Torvald Женя Галич признался, что его больше всего удивило, когда он вернулся с фронта в тыл.

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Женя Галич недавно приезжал с фронта в тыл / коллаж Главред, фото УНИАН

Лидер рок-группы O.Torvald и известный украинский певец (ныне ‒ боец ВСУ) Женя Галич откровенно признался, что его удивило в тылу после временного возвращения с фронта.

"Удивило нежелание некоторых людей мириться с тем, что в стране идет война. Нежелание понимать, что в стране идет война. Желание забыть, о том, что в Украине идет война, и заниматься своими делами, прикрывая это "экономическим фронтом", еще каким-то фронтом. Удивило хамство людей друг к другу, агрессия друг к другу", — эмоционально сказал он.

Также Галич возмущенно сказал, что, по его мнению, украинцы в тылу стали более агрессивными и хамовитыми. Певец также отметил, что каждый обязательно должен обучаться военному делу. По словам Галича, с такой соседней страной нужно быть готовым к чему-либо.

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"Студент, рабочий, работник, военный – всегда нужно теперь проходить подготовку. Это может быть тактическая медицина, стрельба, физическая подготовка. Готовиться нужно теперь всегда, потому что с таким [безумным – неценз.] соседом, все должны быть готовы", — отметил Галич.

Напомним, ранее солист группы "Антитела" Тарас Тополя, который практически сразу после полноценного российского вторжения в Украину вступил в ТРО, рассказал о том, как едва не погиб в бою, когда попал под ракетный удар.

"Мы перебазировались с одной позиции на другую, но потратили дополнительное время на сбор вещей. В результате мы оказались на точке прибытия на 30 минут позже. И в течение этих минут на новое место нашего базирования была выпущена ракета. К счастью, в цель она не попала. Взрыв взял на себя билборд на трассе. Все это произошло в 20 минутах от нашей новой локации, которую бы просто разнесло на кусочки при попадании", – рассказал певец.

Позднее Тополя довольно жестко высказался об артистах, которые упорно не замечали российской агрессии в нашей стране с 2014 года и начали называть вещи своими именами, лишь когда от российского вторжения пострадали они сами или их семьи.

"Сейчас наблюдаем большое количество лицемерия, приспособленчества артистов, которые раньше паслись в Российской Федерации. В лучшем случае они обманывали себя, что это нормально. А в худшем – прекрасно понимали, что Россия уже напала в 2014-м, уже оккупировала Крым. Они закрывали на это глаза, потому что имели свои мотивы – финансовые, идеологические", – отметил певец.

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