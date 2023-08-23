"Думала, что умираю": голливудская актриса рассказала, почему больше не будет толстеть для роли

Актриса Шарлиз Терон чесно поделилась результатом своих трансформаций тела для роли.

https://stars.glavred.info/dumala-chto-umirayu-gollivudskaya-aktrisa-rasskazala-pochemu-bolshe-ne-budet-tolstet-dlya-roli-10495351.html Ссылка скопирована

Шарлиз Терон имела трудности с весом / Коллаж Главред, фото Instagram/sharlizeafrica

Популярная голливудская актриса Шарлиз Терон больше не заинтересована в трансформации своего тела для ролей в кино.

По информации Page Six, 48-летняя обладательница Оскара сказала, что ее тело все еще ощущает последствия колебаний веса на протяжении многих лет, когда она меняла свою фигуру для определенных ролей на экране.

"Я никогда, никогда больше не буду сниматься в кино и говорить: "Да, я наберу 20 килограмм". Я никогда больше этого не сделаю, потому что это невозможно сбросить", — сказала Терон. "Когда мне было 27, я снялась в фильме "Монстр" и похудела на 13 килограмм за одну ночь. Я пропустила три приема пищи и вернулся к своему нормальному весу".

видео дня

Ранее Терон говорила, что ей удалось легко сбросить вес, который она набрала для съемок в фильме, но сказала, что сейчас это практически невозможно.

После того, как Терон набрала 22 килограмма для фильма "Талли" в 2018 году, она говорит, что не смогла вернуться к своему прежнему весу.

"Затем я сделал это в 43 года для "Талли", и я помню, как через год попыток похудеть я позвонила своему врачу и сказала: "Думаю, я умираю, потому что не могу сбросить этот вес". На что он ответил что-то типа: "Тебе больше 40. Успокойся". Ваш метаболизм уже не тот". Никто не хочет этого слышать", — поделилась она.

Отметим, ранее Главред писал о том, что американская актриса Сиенна Миллер беременна вторым ребенком. 41-летняя актриса подтвердила, что ждет еще одного ребенка, продемонстрировав животик во время поездки на пляж на Ибице в понедельник.

Напомним, ранее стало известно о том, что бизнесвумен, светская львица и певица Рианна во второй раз стала матерью.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.