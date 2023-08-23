УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Думала, что умираю": голливудская актриса рассказала, почему больше не будет толстеть для роли

Алена Кюпели
23 августа 2023, 23:31 обновлено 23 августа, 23:38
40
Актриса Шарлиз Терон чесно поделилась результатом своих трансформаций тела для роли.
Шарлиз Терон имела трудности с весом
Шарлиз Терон имела трудности с весом / Коллаж Главред, фото Instagram/sharlizeafrica

Популярная голливудская актриса Шарлиз Терон больше не заинтересована в трансформации своего тела для ролей в кино.

По информации Page Six, 48-летняя обладательница Оскара сказала, что ее тело все еще ощущает последствия колебаний веса на протяжении многих лет, когда она меняла свою фигуру для определенных ролей на экране.

"Я никогда, никогда больше не буду сниматься в кино и говорить: "Да, я наберу 20 килограмм". Я никогда больше этого не сделаю, потому что это невозможно сбросить", — сказала Терон. "Когда мне было 27, я снялась в фильме "Монстр" и похудела на 13 килограмм за одну ночь. Я пропустила три приема пищи и вернулся к своему нормальному весу".

видео дня

Ранее Терон говорила, что ей удалось легко сбросить вес, который она набрала для съемок в фильме, но сказала, что сейчас это практически невозможно.

После того, как Терон набрала 22 килограмма для фильма "Талли" в 2018 году, она говорит, что не смогла вернуться к своему прежнему весу.

"Затем я сделал это в 43 года для "Талли", и я помню, как через год попыток похудеть я позвонила своему врачу и сказала: "Думаю, я умираю, потому что не могу сбросить этот вес". На что он ответил что-то типа: "Тебе больше 40. Успокойся". Ваш метаболизм уже не тот". Никто не хочет этого слышать", — поделилась она.

Отметим, ранее Главред писал о том, что американская актриса Сиенна Миллер беременна вторым ребенком. 41-летняя актриса подтвердила, что ждет еще одного ребенка, продемонстрировав животик во время поездки на пляж на Ибице в понедельник.

Напомним, ранее стало известно о том, что бизнесвумен, светская львица и певица Рианна во второй раз стала матерью.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Он никому не прощает": у Зеленского намекнули, кто стоит за убийством Пригожина

"Он никому не прощает": у Зеленского намекнули, кто стоит за убийством Пригожина

23:33 Мир
Смерть Пригожина: "вагнеровцы" формируют колонны для наступления на Москву - ЦНС

Смерть Пригожина: "вагнеровцы" формируют колонны для наступления на Москву - ЦНС

22:43 Мир
В небе было слышно 2 взрыва: самолет Пригожина сбила российская ПВО

В небе было слышно 2 взрыва: самолет Пригожина сбила российская ПВО

22:18 Мир
Все главные новости

Последние новости

23:48

Работаю над принятием своего состояния: тяжелобольная актриса Тышкевич рассказала о здоровье

23:33

"Он никому не прощает": у Зеленского намекнули, кто стоит за убийством Пригожина

23:31

"Думала, что умираю": голливудская актриса рассказала, почему больше не будет толстеть для роли

22:59

Эксклюзивные кадры декоммунизации Родины-Матери: премьера проекта "Символ воли"

22:44

Андре Тан на редком фото показал свою красавицу-дочь

Россия наращивает производство дронов, но скоро останется без авиации – КатковРоссия наращивает производство дронов, но скоро останется без авиации – Катков
22:43

Смерть Пригожина: "вагнеровцы" формируют колонны для наступления на Москву - ЦНС

22:21

Марк Фейгин. Вагнер принял, Вагнер сдал!Видеоблоги

22:18

В небе было слышно 2 взрыва: самолет Пригожина сбила российская ПВО

22:13

Игар Тышкевич. Кто будет после Евгения Пригожина и ждать ли нового похода на Москву?Видеоблоги

Реклама
21:46

София Ротару поздравила Украинцев с днем флага

21:46

"Риски потерять Харьков и Днепр": почему ВСУ не могут перебросить все силы на юг

21:42

Путин демонстративно убил Пригожинамнение

21:40

С Днем Независимости Украины 2023 - поздравления с главным праздником страны

21:06

"Будет новый поход на Москву": "вагнеровцы" обвинили Путина в убийстве Пригожина

20:41

Накроет невыносимая жара, но не везде: где будет заливать дождями

20:28

"Как можно было так запустить": жена Мирошниченко рассказала про раковую опухоль

20:21

В России рухнул самолет с Пригожиным - росСМИВидео

19:47

Украинские военные подняли флаг Украины над селом РаботиноВидео

19:11

Плеяда украинских звезд сорвала фестиваль в Варшаве из-за "русского следа"

19:10

Ситуация на границах Литвы и Польши с Беларусью обостряетсямнение

Реклама
18:56

"Люди идут пешком": Зеленский заявил о дефиците оружия у ВСУ на фронте

18:50

Это чувство убьет любые отношения: как избавиться от ревности

18:47

"Предала однажды, предаст и второй раз": Лорак хотят отменить концерты в России

18:45

"Надо больше людей": Зеленский заговорил об усилении мобилизации

18:08

Мощные взрывы в Крыму: в РФ выдали бред о подрыве ЗРК "Триумф"

18:01

"ВСУ двигаются вперед": Зеленский раскрыл про деоккупацию Крыма

18:00

Как пить кофе чтобы не окрасить зубы: несколько способов спасти белизну улыбки

17:45

Зендея, Шаламе и Ди Каприо: топ самых ожидаемых фильмов осени с участием звезд

17:18

"Восстановить границы": военный рассказал об окончании войны в Украине

17:14

"Ракета попала в окно": россияне жахнули из "Панциря" по жилому дому в Химках

17:00

Почему собакам нельзя есть картошку: ответ может спасти вашего любимца

16:32

Сколько "Ланцетов" РФ производит в месяц: эксперт опроверг главную "страшилку"Видео

16:31

"Тяжелая борьба": в Пентагоне дали прогноз контрнаступления украинской армии

16:27

Что быстро помогает от мешков под глазами: простые способы выглядеть свежо

16:13

Что сделать 25 августа, чтобы привлечь счастье: приметы и строгие запреты

16:04

Пастила из груш: секреты приготовления натурального десерта разными способами

15:56

Планировал нападение и удары по Украине: названа фамилия сменщика Суровикина

15:47

Ми-8 РФ вез запчасти к "Сушкам" оккупантов, но сел в Украине: детали операции ГУРФото

15:46

Вблизи острова Змеиный украинские боевые катера подбили российский самолет

15:39

Цены на топливо снова подскочили: на каких АЗС дешевле всего

Реклама
15:32

Куда лучше спать головой по фен-шуй: вы заметите, как денег станет больше

15:22

41-летняя звезда тенниса родила второго ребенка

15:01

Это шедевр: как приготовить маринованное сало по-украински с уксусом и чесноком

14:57

"Там очень жарко": украинский военный раскрыл, где россияне имеют более слабые позиции

14:54

"Путин не способен защитить столицу": в ГУР раскрыли детали ударов по Москве

14:53

"Двигаемся понемногу, но правильно": Зеленский сделал важное заявление о контрнаступленииВидео

14:29

Как ведет себя человек который врет: 6 признаков, по которым вы раскусите лжеца

14:08

Оптическая иллюзия чрезвычайно сложного уровня: нужно разглядеть лягушку на картинке

13:55

Россия может ударить ракетами на День Независимости и в любое время – ГУР

13:44

"Живет и влюбляет": Голос країни в День независимости презентует одноименный трек

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять