Неожиданное пополнение: Рианна родила второго ребенка

Сообщается, что Рианна стала мамой второго мальчика.

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ASAP Rocky и Рианна стали родителями во второй раз / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Бизнесвумен, светская львица и певица Рианна во второй раз стала матерью. На этот раз, об этом написало серьезное издание The Daily Mail, которое сложно уличить в простом добром хайпе.

Сообщается, что Рианна родила второго ребенка от своего 34-летнего партнера A$AP Rocky.

35-летняя певица родила сына 3 августа в Лос-Анджелесе. И издание добавило, что, хотя они еще не знают имени ее ребенка, они знают, что имя начинается с буквы "Р".

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У певцов уже есть сын по имени РЗА Ательстон, который родился в мае 2022 года.

В последний раз Рианну видели на публике в конце июля, когда она ужинала с Рокки в своем любимом итальянском ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике, штат Калифорния.

DailyMail.com обратился к представителю Рианны за комментариями по поводу новостей о ребенке.

Отметим, что Рианна объявила о своей второй беременности, когда в феврале появилась на шоу в перерыве Супербоула с большим животом.

Напомним, ранее в сети уже была информация о том, что Рианна во второй раз стала мамой и даже якобы родила дочь. Между тем, эти слухи оказались неправдой.

Ранее американский репер ASAP Rocky попал огромный скандал - из-за публичной демонстрации российской военной символики его захейтили поклонники, которые осуждают страну-агрессора. Фото с кулоном в виде буквы Z, составленной из бриллиантовых танков, очень быстро исчезло со страницы музыканта, но благосклонность фанатов вернуть не так-то просто.

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