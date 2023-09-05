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"Тиран, нарцисс и насильник": экс-жена Войтенко обвинила его в домашнем насилии

Анна Подгорная
5 сентября 2023, 02:42
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Валентина Маринина призналась, что в ее браке с Константином Войтенко он позволял себе различные формы физического и психологического насилия.
Валентина Маринина, Константин Войтенко
Валентина Маринина обвинила Константина Войтенко в домашнем насилии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valya.marinina, instagram.com/constantine.voytenco

Украинский актер, звезда сериалов "Село на миллион" и "Когда мы дома", Константин Войтенко и танцовщица Валентина Маринина развелись после семи лет брака осенью 2022 года. И лишь сейчас экс-супруга артиста решилась на своей странице в Instagram рассказать, что она стала жертвой домашнего насилия Войтенко.

"Мой бывший муж – нарцисс и насильник. Так знаю его я, бывшая жена и мама нашего общего ребенка. Он публичный человек, папа, время от времени радующийся своей дочери. Он – бывший, выбиравший и выбирающий со мной насильственные формы общения: газлайтинг, угрозы, финансовое, психологическое и физическое насилие", - сообщила Маринина.

Женщина призналась, что актер оставлял на ее теле синяки и за волосы вытаскивал из ее собственной квартиры. Она долго терпела, ведь даже полиция, когда Валентина вызывала ее после ссоры с Константином, пыталась убедить ее уладить конфликт мирным путем.

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"Да, мой бывший муж известный украинский актер Константин Войтенко - домашний тиран з, я думаю, нарциссическим расстройством психики и насильник. ... Костя, я ни тебя, ни твоего окружения, ни твоих угроз и манипуляций больше не боюсь. Я осуждаю тебя и свое прошлое поведение публично. Я ставлю эту систему насилия как неблизкую мне", - подытожила Валентина Маринина, которая твердо отметила, что не принимает в семье никаких форм насилия.

Константин Войтенко обвинения жены не прокомментировал.

Ранее СМИ сообщили, что у бывшего мужа Дженнифер Энистон новый роман с актрисой, которая значительно моложе него - Джастин Теру впервые был замечен с женщиной после развода со звездой "Друзей" в 2018 году.

Также колумбийский шеф-повар Эктор Хименес-Браво раскрыл подробности про свою украинскую пассию. Кулинар впервые рассказал, как познакомился с загадочной украинкой.

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