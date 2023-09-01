Эктор Хименес-Браво раскрыл подробности про свою украинскую пассию

Впервые Эктор был так откровенен про свои амурные дела.

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Эктор Хименес-Браво рассказал про знакомство и отношения со своей украинской девушкой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Колумбийский шеф-повар и шоумен Эктор Хименес-Браво, к превеликому сожалению его украинских поклонниц, не одинок - кулинар состоит в длительных отношениях с украинкой, которую скрывает ото всех. На публике он очень общителен со своей аудиторией, однако в том, что касается отношений, он верит в присказку про счастье и тишину.

Лишь недавно в своем интервью 24 Каналу Эктор признался, где встретил свою вторую половинку, и что именно его в ней так сильно привлекает. Так на личное счастье влюбленных повлияла их общая знакомая, которая часто устраивала вечеринки, на одной из которых кулинар потерял голову.

"Нас познакомила подруга - дизайнер из Украины. Она любит организовывать у себя дома вечеринки и однажды там была моя любимая. Я спросил тогда: "А почему я раньше никогда ее здесь не видел?". Любимая часто была занята, не могла прийти. Слава Богу, мы встретили друг друга и теперь не отпускаем. Я вообще очень осторожно отношусь к отношениям, но счастлив, что удалось отыскать своего человека", - рассказал Хименес-Браво.

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Сейчас пара вынуждена жить на расстоянии - она в Варшаве с больной мамой, он в Украине. Однако Эктор часто ездит к возлюбленной, которую считает своей родственной душой.

Несмотря на то, что они вместе уже достаточно давно, влюбленным удается сохранить свежесть чувств. "Я очень люблю спонтанность, не люблю, когда все происходит как по плану. Когда мы впервые сказали друг другу "люблю", то это было честно, мы так чувствовали", - признается шеф-повар.

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