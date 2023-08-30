Настя Каменских показала редкие нежные объятия с Потапом

NK старательно пытается убедить фанатов, что в ее семье все буквально пропитано любовью.

https://stars.glavred.info/nastya-kamenskih-pokazala-redkie-nezhnye-obyatiya-s-potapom-10496770.html Ссылка скопирована

Настя Каменских опубликовала редкое любовное сэлфи с Потапом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/realpotap

Украинские артисты Настя Каменских и Алексей Потапенко (Потап) состоят ф официальном браке с 2019 года, еще дольше - в творческом союзе, который отображает их духовную близость сразу на нескольких уровнях.

Во время полномасштабной войны их пара не единожды подвергалась критике и пережила несколько громких скандалов, вроде обвинения музыкального продюсера в домогательствах, слухов про развод и пр. К тому же Каменских и Потап перестали выпускать совместный романтический контент, который раньше так радовал поклонников.

Меж тем сами артисты хором заявляют, что в их семье все хорошо. В подтверждение этому певица на своей странице в Instagram опубликовала редкий снимок с мужем, и порассуждала про любовь. На фото Потап уютно устроился у нее на плече, пока Каменских обнимает его.

видео дня

"Сейчас особенно важно беречь в себе любовь. Любовь к себе, к родным и близким, к тому, что вы делаете, и ко всему, что нас окружает. Потому что из любви получаются лучшие вещи в жизни, она вдохновляет на творчество, побуждает к добру и открывает сердца для самых теплых эмоций. Когда мы любим, мы становимся лучшими версиями самих себя. Именно любовь делает нашу жизнь более яркой и значимой, заполняя ее чувственными моментами и незабываемыми воспоминаниями. Пусть любовь всегда сияет в сердце каждого из нас, наполняя этим чувством всех, окружающих вас", - пишет артистка.

В комментариях, в которых на удивление остался лишь позитив и всеобщее умиление, поклонники пары соглашаются с мыслями Насти Каменских о любви, желают ей нежных чувств и побольше.

Настя Каменских опубликовала редкое любовное сэлфи с Потапом / instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских рассказала о сексуальном скандале, который разгорелся вокруг Потапа и его бывшей подопечной. Певица отметила, как это повлияло на ее отношения с супругом.

Рефлексировать про эти слухи Потап не стал, и нашел для себя более актуальную сейчас тему - написал песню о войне и новом поколении украинских детей.

Другие новости про Настю Каменских и Потапа:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.