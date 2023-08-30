УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Настя Каменских показала редкие нежные объятия с Потапом

Анна Подгорная
30 августа 2023, 03:00
12
NK старательно пытается убедить фанатов, что в ее семье все буквально пропитано любовью.
Потап и Настя Каменских
Настя Каменских опубликовала редкое любовное сэлфи с Потапом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/realpotap

Украинские артисты Настя Каменских и Алексей Потапенко (Потап) состоят ф официальном браке с 2019 года, еще дольше - в творческом союзе, который отображает их духовную близость сразу на нескольких уровнях.

Во время полномасштабной войны их пара не единожды подвергалась критике и пережила несколько громких скандалов, вроде обвинения музыкального продюсера в домогательствах, слухов про развод и пр. К тому же Каменских и Потап перестали выпускать совместный романтический контент, который раньше так радовал поклонников.

Меж тем сами артисты хором заявляют, что в их семье все хорошо. В подтверждение этому певица на своей странице в Instagram опубликовала редкий снимок с мужем, и порассуждала про любовь. На фото Потап уютно устроился у нее на плече, пока Каменских обнимает его.

видео дня

"Сейчас особенно важно беречь в себе любовь. Любовь к себе, к родным и близким, к тому, что вы делаете, и ко всему, что нас окружает. Потому что из любви получаются лучшие вещи в жизни, она вдохновляет на творчество, побуждает к добру и открывает сердца для самых теплых эмоций. Когда мы любим, мы становимся лучшими версиями самих себя. Именно любовь делает нашу жизнь более яркой и значимой, заполняя ее чувственными моментами и незабываемыми воспоминаниями. Пусть любовь всегда сияет в сердце каждого из нас, наполняя этим чувством всех, окружающих вас", - пишет артистка.

В комментариях, в которых на удивление остался лишь позитив и всеобщее умиление, поклонники пары соглашаются с мыслями Насти Каменских о любви, желают ей нежных чувств и побольше.

Потап и Настя Каменских
Настя Каменских опубликовала редкое любовное сэлфи с Потапом / instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских рассказала о сексуальном скандале, который разгорелся вокруг Потапа и его бывшей подопечной. Певица отметила, как это повлияло на ее отношения с супругом.

Рефлексировать про эти слухи Потап не стал, и нашел для себя более актуальную сейчас тему - написал песню о войне и новом поколении украинских детей.

Другие новости про Настю Каменских и Потапа:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Потап и Настя Настя Каменских Потап Алексей Потапенко новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Все произошло практически на старте": в ВСУ раскрыли детали авиакатастрофы под Житомиром

"Все произошло практически на старте": в ВСУ раскрыли детали авиакатастрофы под Житомиром

22:22 Украина
ВСУ потеряли пять танков Leopard 2 с начала контрнаступления - Forbes

ВСУ потеряли пять танков Leopard 2 с начала контрнаступления - Forbes

21:48 Украина
Украина получит новую партию "Джавелинов" и ракет к ПВО: США выделили пакет помощи

Украина получит новую партию "Джавелинов" и ракет к ПВО: США выделили пакет помощи

21:15 Мир
Все главные новости

Последние новости

03:33

"Ну зачем вы так позоритесь?": Волочкова стала посмешищем в Сети

03:00

Настя Каменских показала редкие нежные объятия с Потапом

02:30

Яковенко рассказал о радикальном методе Путина повлиять на российскую элитуВидео

02:00

Как солить сало с сахаром: ловкий фокус поразит опытных гурманов

01:30

На вкус будет лучше оливок: как консервировать виноград на зиму - необычный рецепт

Путин проведет выборы и продолжит воевать, его остановит только смута - ЯковенкоПутин проведет выборы и продолжит воевать, его остановит только смута - Яковенко
00:28

Головоломка, которую невозможно разгадать: надо найти плюшевого мишку за 19 секунд

00:01

Если засыпаете "на ходу": 10 причин, почему постоянно хочется спать

29 августа, вторник
23:51

"Спасаюсь": Сумская оказалась в больнице

23:07

Тина Кароль сожгла Кремль на своём концерте

Реклама
22:47

Пригожин жив и готовит месть Путину за убийство своего двойника - Daily Mail

22:44

Наталья Варлей впервые сделала заявление про войну в Украине

22:32

Слухи про роман правда?: экс-холостяка Заливако засекли на месте ДТП с Квитковой

22:22

"Все произошло практически на старте": в ВСУ раскрыли детали авиакатастрофы под Житомиром

22:20

"Такая суровая реальность": Черник ответил, могут ли мобилизовать всех украинцев

21:48

ВСУ потеряли пять танков Leopard 2 с начала контрнаступления - Forbes

21:47

"Московская" дочь Ольги Сумской снялась в главной роли в российском сериале

21:15

Украина получит новую партию "Джавелинов" и ракет к ПВО: США выделили пакет помощи

21:03

"Безупречно": у Зеленского с сарказмом отреагировали на "тайные похороны" Пригожина

20:59

В Днепре патрульный застрелил мужчину: детали

20:39

Легендарная советская актриса госпитализирована с поражением мозга

Реклама
20:34

Как убрать налет на языке: можно и в домашних условиях

20:31

Как назвать брелок на украинском: популяризатор языка озвучил колоритное слово

19:36

"Отбросили оккупантов": генерал раскрыл об успешном продвижении ВСУ на фронте

19:33

"Враг оказался в ловушке": ВСУ мощно продвигаются под Бахмутом - Минобороны

19:10

Где и как будут хоронить Пригожина и Уткинамнение

18:30

Как сказать на украинском "по крайней мере": Авраменко отметил, какую ошибку делают все

17:54

В Полтаве блогер плюнул в ветерана войны и обматерил: полиция открыла делоВидео

17:39

Как разморозить курицу в воде: невероятно быстрый и безопасный способ

17:39

ВСУ подняли флаг Украины на левом берегу ХерсонщиныВидео

17:31

Суженый примчится, как стрела: приметы, предвещающие быстрое замужество

17:28

Заворотнюк-старшая вышла в свет и с размахом отметила День рождения

16:53

"Военное положение в России": эксперт раскрыл, прибегнет ли Путин к всеобщей мобилизацииВидео

16:47

США с союзниками готовят проект долгосрочной военной поддержки Украины – СМИ

16:41

Неудачники сентября-2023: астролог Росс назвал 4 знака, которых ждут проблемыВидео

16:26

Пролежит до весны: повара рассказали, где лучше всего хранить чеснок и лук

16:25

Девушка покрасила волосы буряком и показала, что из этого вышло

16:02

4 знаков зодиака ждет суперский сентябрь: астролог назвал счастливчиков месяцаВидео

16:00

Молоко не нужно: обладатель звезды Мишлен поделился рецептом идеального скрэмблаВидео

15:40

На украинских заправках подорожал бензин: сколько теперь стоит литр

15:20

Устранение Путина: эксперт раскрыл вероятный сценарий бунта силовиков в РФ

Реклама
15:18

"Взлет-посадка" закончилась крушением: на Урале разбился Ми-8 ФСБ с экипажемВидео

15:14

Женщина показала, что делать, если полотенца воняют даже после стирки

15:06

Уинстон Черчилль - цитаты о войне, о России и об удаче

14:55

В Украине на 3 дня похолодает и будут дожди, потом – снова жара: где в сентябре ждать +36

14:51

София Ротару почтила украинских защитников

14:28

Vodafone увеличит стоимость популярных тарифов: когда и на сколько вырастут цены

14:25

Только не на холодильник: куда нельзя ставить микроволновку

13:59

Что делать, если кот подмигивает: о чем говорит необычное поведение питомца

13:56

Анна Кошмал ответила на слухи про развод с загадочным мужем

13:30

Пострадавшая в лакшери-ДТП с Квитковой заявила, что блогерша летела на красный свет

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять