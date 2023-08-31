Нашел молодую: у бывшего мужа Дженнифер Энистон новый роман - СМИ

Голливудские актеры Дженнифер Энистон и Джастин Теру состояли в отношениях с 2011 по 2018 год, из них два с половиной года они состояли в официальном браке. После развода ни один из супругов не был замечен в романтических отношениях с кем-либо.
Впрочем, на любовном фронте Теру грядут перемены, убеждены западные СМИ. На днях 52-летнего Джастина застукали на свидании с 29-летней актрисой Николь Брайдон Блум. Пара поужинала вместе в итальянском ресторане Altro Paradiso в Нью-Йорке, папарацци застукали их, когда они мило беседовали, держались за руки и даже тайком целовались. После этого они отправились в бар, откуда уехали вместе. Снимками поделилось издание PageSix.
Теру и Блум, вероятно, познакомились в феврале этого года на одной из вечеринок, которые устраивал Netflix. В начале августа их заметили вместе на забастовке SAG-AFTRA в Нью-Йорке.
Это - первый предположительный роман Теру после развода с Энистон. Влюбленные актеры пока не комментировали свои отношения на публике.
Николь Брайдон Блум - 29-летняя нью-йоркская актриса. Сыграла в сериалах "Закон и порядок" и "Позолоченный век".
Ранее итальянская актриса и модель Моника Беллуччи впервые рассказала о романе с Тимом Бертоном. В интервью для престижного глянца она призналась в своих чувствах к режиссеру и его творениям.
Также литератор и лидер группы "Жадан и собаки" Сергей Жадан проговорился про отношения с Кристиной Соловий, с которой ему приписывают роман еще с весны.
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