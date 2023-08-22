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Сергей Жадан проговорился про отношения с Кристиной Соловий

Анна Подгорная
22 августа 2023, 21:36 обновлено 22 августа, 21:36
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Лидер группы "Жадан и собаки" не смог удержаться, и рассказал про себя и певицу отличную новость.
Сергей Жадан, Кристина Соловий
Сергей Жадан прокомментировал роман с Кристиной Соловий / коллаж: Главред, фото: instagram.com/serhiy_zhadan, instagram.com/soloviyka

С мая имена украинского писателя и музыканта Сергея Жадана и певицы Кристины Соловий не упоминаются в прессе друг без друга: артистам активно приписывают роман вопреки 18 летней разнице в возрасте - ему 48, ей - 30.

Звезды вместе выступают, дают интервью, несколько раз попадались папарацци на прогулках, которые были больше похоже на свидания. Кроме того писатель сыграл любовный интерес лирической героини Соловий в клипе на песню "Юность" - они страстно целовались на камеру.

Сергей и Кристина приняли решение молчать о том, что происходит между ними. Однако Жадан в своем недавнем интервью для Сніданку з 1+1 все же проговорился, есть ли между ними любовь.

Так литератор отметил, что совместные планы с Соловий определенно строит. Правда, упомянул лишь творческие. "У нас в будущем новая песня. Снимали клип, поэтому ждите премьеры. Мне кажется, это исчерпывающий ответ на ваш вопрос", - ответил Жадан, но информацию про роман с певице ни опроверг, ни подтвердил.

Смотрите интервью Сергея Жадана для Сніданку з 1+1:

Ранее стало известно, что победитель Евровидения-2019, нидерландский певец Дункан Лоуренс, женился на своем бойфренде, американском авторе песен Джордане Гарфилде.

Также Дженнифер Лопес опубликовала ранее неизданные фото со свадьбы с Беном Аффлеком в день их первой годовщины. Актер все-таки умеет улыбаться вопреки шуткам папарацци про его постоянно угрюмый вид.

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