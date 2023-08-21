Победитель Евровидения-2019 женился на своем бойфренде

Дункан Лоуренс поделился с поклонниками радостной новостью. Сказочную свадьбу сыграли в швейцарском замке.

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Дункан Лоуренс сыграл свадьбу со своим возлюбленным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/itsduncanlaurence

Нидерландский певец, победитель музыкального конкурса Евровидение-2019, Дункан Лоуренс связал себя официальными узами брака с Джорданом Гарфилдом, американским музыкантом и автором песен.

Супруги познакомились в 2020 году и вскоре обручились. Свадьбу артисты сыграли 21 августа в Вастерханинге, Швеция, в замке-отеле Häringe. Об этом Дункан сообщил на своей странице в Instagram.

Гарфилд после замужества взял настоящую фамилию певца - де Мор (Лоуренс - псевдоним артиста). Церемония состоялась в кругу друзей и близких. Оба жениха были одеты в черные смокинги. Свадебное оформление было выдержано в оттенках белого.

Дункан Лоуренс в 2019 году в Тель-Авиве представил Нидерланды на конкурсе Евровидение с песней Arcade. Певец заработал 498 баллов от жюри и зрителей, и обошел артистов из Италии и рф, которые заняли второе и третье место соответственно.

После конкурса Лоуренс выпустил два альбома - Worlds On Fire и Small Town Boy, который в последствии стал платиновым.

Смотрите видео выступление Дункана Лоуренса с песней Arcade на Евровидении-2019:

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