"Я серьезно заболела": Могилевская впервые призналась, почему у нее нет детей

Наталья Могилевская откровенно высказалась про материнство, и поделилась своими планами на будущее с новым кавалером.

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Наталья Могилевская рассказала, почему не заводила детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

48-летняя певица, музыкальный продюсер и Народная артистка Украины Наталья Могилевская была дважды замужем, но детей так и не завела. Об это в светских кругах ходило множество слухов, которые она решила раз и навсегда развеять.

В интервью для Алексея Суханова Могилевская призналась, почему все еще бездетна. Правда в том, заявляет певица, что о продолжении рода она стала всерьез задумываться лишь недавно, после встречи с новым возлюбленным. До этого она не воспринимала болезненно детский вопрос. Теперь же Наталья настроена серьезно.

"Дело в том, что я этой темой серьезно заболела и это стало моим огромным желанием только последний год. До этого я не была к этому готова, и совсем другой женщиной была. И мне все равно, как сложатся обстоятельства. Возможно, я узнаю что беременна. Возможно, мы поедем завтра в горячую точку и приедем с малышом. Так тоже может быть. Или кто-то корзиночку оставит возле дома. Я знаю точно, с такими людьми как я сначала происходит готовность и желание, и только после того будут события. Сегодня я готова и я счастливо верю, что это со мной случится", - разоткровенничалась певица.

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Также она рассказала, почему для нее материнство стало таким важным: "Это для меня возможность реализовать свой главный потенциал в жизни. У меня столько накопилось нежности, любви. Я очень хорошо знаю мир, я очень многое могу показать ребенку. Это внутренняя необходимость. Я хочу это почувствовать, я хочу раскрыться в этом".

Сейчас Наталья Могилевская состоит в серьезных отношениях с мужчиной по имени Валентин. Певица отмечает, что очень влюблена, и с ним начала по-настоящему ценить семейный уют.

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